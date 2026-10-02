"Я им ничего не сделала!": в Плявниеках три девочки избили 13-летнюю школьницу
Три подростка, по словам очевидца, избили 13-летнюю школьницу средь бела дня в Плявниеках. Девочка звала на помощь, но, как утверждается, многие прохожие не вмешивались - спастить помогла лишь одна женщина.
В Плявниеках три подростка напали на 13-летнюю девочку возле подъезда многоэтажного дома. По словам очевидца, школьница звала на помощь, однако находившиеся рядом люди не отреагировали. Спасло ситуацию то, что девочка смогла добежать до автомобиля женщины и попросить ее о помощи.
О произошедшем в социальной сети Facebook рассказала рижанка Инга, которая утверждает, что стала свидетельницей уже после нападения. "Сегодня я хочу поговорить об агрессии, о помощи и о равнодушии окружающих", - начинает свой рассказ женщина.
По ее словам, инцидент произошел около 17 часов в Плявниеках. На улице еще было светло, а вокруг находились люди. 13-летняя девочка возвращалась домой из школы с рюкзаком и пакетом наполнителя для кошачьего туалета, который купила по дороге. Возле подъезда многоэтажного дома на нее напали три девочки, которых она, как утверждается, раньше не знала. "Ее возле подъезда моего дома избили кулаками по голове", - пишет Инга.
По словам женщины, девочка звала на помощь, но никто из находившихся поблизости людей не откликнулся. Ситуация изменилась, когда пострадавшая подбежала к автомобилю Инги и попросила о помощи. Женщина вышла из машины и направилась в сторону нападавших, после чего три подростка убежали.
Пострадавшая просила Ингу не оставлять ее и постоянно повторяла: "Я им ничего не сделала. Я просто шла домой! Я вообще их не знаю!"
По словам женщины, на лице девочки и возле глаза были гематомы. Инга сразу вызвала скорую помощь. Она отдельно поблагодарила медиков, которые, по ее словам, очень быстро прибыли на место и доставили пострадавшую в больницу. Однако в своем сообщении женщина обращает внимание не только на само предполагаемое нападение, но и на реакцию окружающих.
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"О боли ребенка, который даже не понимал, за что его избили. О моем возмущении. О равнодушии людей, которые находились прямо рядом и ничего не делали", - пишет она.
Инга призывает родителей учить детей не бояться громко просить о помощи, если им угрожает опасность. "Если тебе плохо, если тебя обижают, бьют или кто-то тебе угрожает, нельзя молчать и бояться просить помощи", - подчеркивает женщина. Она считает, что 13-летняя девочка сама смогла найти способ вырваться из опасной ситуации и добраться до взрослого человека.
"Эта девочка - настоящий герой. Она спасла себя, как только могла", - пишет Инга, призывая людей не оставаться равнодушными, если кому-то рядом нужна помощь. "Иногда ваша помощь для кого-то может быть единственным шансом спастись", - заключает она.