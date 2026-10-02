"Я им ничего не сделала!": в Плявниеках три девочки избили 13-летнюю школьницу

По ее словам, инцидент произошел около 17 часов в Плявниеках. На улице еще было светло, а вокруг находились люди. 13-летняя девочка возвращалась домой из школы с рюкзаком и пакетом наполнителя для кошачьего туалета, который купила по дороге. Возле подъезда многоэтажного дома на нее напали три девочки, которых она, как утверждается, раньше не знала. "Ее возле подъезда моего дома избили кулаками по голове", - пишет Инга.