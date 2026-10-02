Должностное лицо airBaltic обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

Руководитель airBaltic по общественным и политическим связям Аугустс Зилбертс в разговоре с агентством LETA заявил, что подозреваемый не является ни нынешним, ни бывшим членом правления или совета компании. В свою очередь, в KNAB подтвердили, что подозреваемый по-прежнему является государственным должностным лицом в airBaltic.