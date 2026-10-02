Должностное лицо airBaltic обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дела для обвинения должностного лица авиакомпании airBaltic в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве в крупном размере и легализации преступно полученных средств.
Руководитель airBaltic по общественным и политическим связям Аугустс Зилбертс в разговоре с агентством LETA заявил, что подозреваемый не является ни нынешним, ни бывшим членом правления или совета компании. В свою очередь, в KNAB подтвердили, что подозреваемый по-прежнему является государственным должностным лицом в airBaltic.
В ходе уголовного процесса были получены доказательства того, что должностное лицо airBaltic добилось продажи имущества компании - запчастей - с наценкой более 55 000 евро, в результате чего связанная с ним компания получила необоснованную прибыль.
Установлено, что должностное лицо, ответственное за оборот авиационных запчастей, при поддержке некоего физического лица организовало сделки с участием трех юридических лиц, чтобы получить необоснованную финансовую выгоду от продажи имущества airBaltic и легализовать полученные средства.
Должностное лицо знало о желании литовской компании приобрести принадлежащие airBaltic амортизатор шасси и его стойку. Оно договорилось с другой компанией об их первоначальной покупке у airBaltic. Привлеченная компания приобрела запчасти, после чего принадлежащая должностному лицу компания перекупила их и продала конечному покупателю за 370 000 долларов США.
В конечную цену была включена наценка в размере 55 360 евро, которая принесла связанной с должностным лицом компании необоснованную прибыль, считают в KNAB.
Также получены доказательства, что часть необоснованно полученных средств была перечислена компании-посреднику, а также на личные банковские счета должностного лица airBaltic и некоего физического лица в виде дивидендов.
Таким образом, по версии KNAB, было скрыто преступное происхождение средств и создана видимость их законного происхождения. Полученные средства, согласно имеющейся у KNAB информации, в дальнейшем использовались для оплаты учебы и строительства дома.
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Физическому лицу KNAB вменяет пособничество в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и легализации преступно полученных средств. Кроме того, KNAB предложило прокуратуре продолжить начатый в ходе досудебного расследования процесс применения мер принудительного воздействия в отношении юридического лица, в интересах которого должностное лицо airBaltic совершило преступные деяния.
30 сентября KNAB передало материалы уголовного дела в прокуратуру. В настоящее время прокуратура, ведущая уголовный процесс, решает вопрос о его дальнейшем продвижении. Уголовный процесс был начат 2 сентября 2025 года.