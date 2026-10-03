Газета WSJ узнала подробности об украинской баллистической ракете FP-7
Украина впервые применила в боевых условиях баллистическую ракету собственного производства. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о ракете FP-7, разработанной украинской компанией Fire Point.
О первом боевом запуске сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Опубликованное им видео, как утверждается, демонстрирует применение FP-7. Ракета была запущена по цели на территории России, однако насколько успешным оказался удар, пока неизвестно.
Создание собственной баллистической ракеты ставит Украину в сравнительно небольшую группу стран, способных самостоятельно производить подобное оружие. Баллистические ракеты представляют особую сложность для систем противовоздушной обороны из-за высокой скорости полета. Россия регулярно применяет такие ракеты против Украины.
FP-7 дает украинской армии более мощное средство поражения по сравнению с дальнобойными беспилотниками, которые Киев активно использует для ударов по российским объектам.
Однако The Wall Street Journal обращает внимание на важное ограничение: украинской оборонной промышленности может быть сложно наладить выпуск новых ракет в больших количествах. Поэтому первое применение FP-7 пока может иметь скорее символическое значение, чем существенно изменить ситуацию на поле боя.
В то же время появление собственной баллистической ракеты свидетельствует о заметном развитии украинской оборонной промышленности. После распада СССР значительная часть существовавшего на территории Украины оборонно-промышленного потенциала была утрачена, однако за годы войны отрасль получила мощный импульс для развития.
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По данным издания, теперь одной из главных задач Украины станет увеличение объемов производства FP-7. Именно способность выпускать такие ракеты серийно во многом определит их реальное военное значение.