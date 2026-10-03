Газета WSJ узнала подробности об украинской баллистической ракете FP-7

Однако The Wall Street Journal обращает внимание на важное ограничение: украинской оборонной промышленности может быть сложно наладить выпуск новых ракет в больших количествах. Поэтому первое применение FP-7 пока может иметь скорее символическое значение, чем существенно изменить ситуацию на поле боя.