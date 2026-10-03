В Латвии предлагают обложить дополнительными налогами любимые детьми продукты
Сладости и продукты с большим количеством добавленного сахара должны стать дороже, а базовые здоровые продукты - дешевле. Латвийская родительская организация предлагает изменить налоговую систему ради более здорового питания детей и взрослых.
Сейчас акцизное регулирование в основном распространяется на подслащенные напитки. Однако организация предлагает в будущем применять такой налог также к кондитерским изделиям, печенью, мороженому, сладким йогуртам и другим продуктам, если содержание добавленного сахара в них превышает определенный порог.
Авторы предложения, ссылаясь на данные Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, указывают, что большая часть добавленного сахара поступает в организм именно с продуктами питания, а не с напитками. Руководство Латвийской родительской организации считает такие изменения одним из возможных инструментов политики общественного здоровья, ссылаясь на данные Центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым в 2022/2023 учебном году у 25,4% девятилетних учеников третьих классов был избыточный вес или ожирение. Среди мальчиков этот показатель составлял 29,1%.
Одновременно предлагается направить дополнительные налоговые поступления на снижение НДС на здоровые продукты первой необходимости. Таким образом, продукты с высоким содержанием добавленного сахара должны стать дороже, а более полезные продукты питания - финансово доступнее.
После выборов в Сейм организация намерена следить за позициями политических партий и призывать включить вопрос об использовании налоговой политики для продвижения более здорового питания в декларацию следующего правительства и при подготовке государственного бюджета на 2027 год.