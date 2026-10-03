В Латвии предлагают обложить дополнительными налогами любимые детьми продукты

Авторы предложения, ссылаясь на данные Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, указывают, что большая часть добавленного сахара поступает в организм именно с продуктами питания, а не с напитками. Руководство Латвийской родительской организации считает такие изменения одним из возможных инструментов политики общественного здоровья, ссылаясь на данные Центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым в 2022/2023 учебном году у 25,4% девятилетних учеников третьих классов был избыточный вес или ожирение. Среди мальчиков этот показатель составлял 29,1%.