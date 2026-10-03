Жилищные условия молодых людей в Латвии признаны одними из худших в ЕС
Более половины молодых жителей Латвии живут в условиях, которые по критериям считаются перенаселенными. В 2025 году с такой ситуацией сталкивались 54,9% жителей страны в возрасте от 15 до 29 лет. Это второй самый высокий показатель в Европейском союзе.
По данным Eurostat, хуже ситуация только в Румынии, где в перенаселенных домохозяйствах живут 60,4% молодых людей. На третьем месте находится Болгария с показателем 52,8%.
Доля молодежи, сталкивающейся с нехваткой жилого пространства, в Латвии более чем вдвое превышает средний показатель по ЕС.
В целом по Евросоюзу в 2025 году в перенаселенных домохозяйствах жили 26,9% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Для всего населения ЕС независимо от возраста этот показатель был значительно ниже – 16,8%.
Данные Eurostat показывают, что проблема особенно характерна для младших возрастных групп. Среди жителей ЕС в возрасте от 15 до 19 лет в перенаселенных домохозяйствах жили 30,1%. В группе от 20 до 24 лет показатель составлял 28,7%, а среди молодых людей от 25 до 29 лет – 21,8%.
Eurostat определяет перенаселенность не просто по количеству квадратных метров. Учитывается число комнат, количество проживающих в домохозяйстве, их возраст и семейные отношения. Например, домохозяйство должно располагать отдельной комнатой для пары, отдельными комнатами для совершеннолетних одиноких членов семьи, а также необходимым количеством комнат для детей в зависимости от их возраста и пола.
Различия между странами ЕС огромны. Если в Латвии в условиях перенаселенности живут 54,9% молодых людей, то на Кипре – всего 3,5%. В Ирландии показатель составляет 7,4%, а на Мальте – 7,7%.
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