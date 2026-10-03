Жилищные условия молодых людей в Латвии признаны одними из худших в ЕС

Данные Eurostat показывают, что проблема особенно характерна для младших возрастных групп. Среди жителей ЕС в возрасте от 15 до 19 лет в перенаселенных домохозяйствах жили 30,1%. В группе от 20 до 24 лет показатель составлял 28,7%, а среди молодых людей от 25 до 29 лет – 21,8%.