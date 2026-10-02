Политолог объяснил, почему пока рано оценивать активность избирателей

В свою очередь политолог Янис Икстенс подчеркнул, что нынешние показатели активности на выборах несопоставимы ни с чем другим. Кроме того, при анализе данных о явке избирателей на предыдущих выборах в Сейм видно, что сами по себе они ничего не значат. Высокая явка на предыдущих выборах не означает, что общая явка избирателей будет такой же. Икстен подчеркнул, что только завтра станет ясно, будут ли избиратели активны и сколько из них придет на избирательные участки.