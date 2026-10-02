Политолог объяснил, почему пока рано оценивать активность избирателей
Пока еще слишком рано делать выводы о том, окажется ли общая явка на выборах в 15-й Сейм Латвии выше, чем на предыдущих парламентских выборах. Так считает политолог Юрис Розенвалдс, комментируя предварительную активность избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии, к этому моменту свои голоса на хранение перед выборами оставили 174 517 человек, или 11,2% из 1 557 615 имеющих право голоса. Розенвалдс отметил, что нынешняя активность на первый взгляд выглядит выше, чем на предыдущих выборах в Сейм. Однако прямое сравнение затруднено из-за того, что в этом году избирателям предоставили больше времени для голосования до дня выборов.
Возможность оставить голос на хранение в этот раз была доступна в течение пяти дней, тогда как на выборах в 14-й Сейм четыре года назад такой возможностью можно было воспользоваться только три дня и в ограниченном количестве участков.
По мнению политолога, именно увеличение периода предварительного голосования в целом влияет на активность избирателей. При этом возможность позднее изменить уже оставленный на хранение голос он считает менее значимым фактором.
Более точные выводы об активности, по оценке Розенвалдса, можно будет делать после 12:00 и после 16:00 в субботу, когда пройдет основной день голосования.
Он также выразил надежду, что многочисленные призывы прийти на выборы будут способствовать более высокой активности. По его словам, у него складывается ощущение, что люди, возможно, осознают особое значение нынешних выборов. При этом Розенвалдс считает, что нынешняя предвыборная кампания в большей степени сосредоточена на вопросах ценностей, хотя экономические проблемы и экономическое отставание Латвии также активно обсуждаются.
Одними из центральных вопросов нынешних выборов политолог назвал отношение к Украине и России. Кроме того, он выделил Стамбульскую конвенцию, которую рассматривает в контексте вопроса о том, насколько Латвия находится в одном ряду с другими европейскими государствами.
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Именно эти темы, по его оценке, относятся к важным ценностным вопросам нынешних выборов, по которым избиратели смогут сделать свой выбор.
В свою очередь политолог Янис Икстенс подчеркнул, что нынешние показатели активности на выборах несопоставимы ни с чем другим. Кроме того, при анализе данных о явке избирателей на предыдущих выборах в Сейм видно, что сами по себе они ничего не значат. Высокая явка на предыдущих выборах не означает, что общая явка избирателей будет такой же. Икстен подчеркнул, что только завтра станет ясно, будут ли избиратели активны и сколько из них придет на избирательные участки.
Наибольшая активность среди рабочих дней недели была зарегистрирована в пятницу - 2 октября голоса на хранение оставили 58 680 человек. Днем ранее это сделали 27 670 избирателей, 30 сентября - 44 804, 29 сентября - 17 443, а 28 сентября - 21 013.
Основной день выборов в 15-й Сейм состоится в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.