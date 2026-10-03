Бедная страна? Жители Латвии выбрасывают еды гораздо больше, чем литовцы и эстонцы
В 2024 году в Латвии на одного жителя приходилось 134 килограмма пищевых отходов. Это больше среднего показателя по Европейскому союзу, который составлял 129 килограммов на человека.
Всего в 2024 году в ЕС образовалось 57,9 миллиона тонн пищевых отходов – как съедобных продуктов, так и несъедобных частей пищи. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось на 0,7% – с 57,5 миллиона тонн.
Больше половины всех пищевых отходов в ЕС – 53% – приходится на домохозяйства. В среднем жители Евросоюза выбрасывают дома 69 килограммов пищевых отходов на человека в год.
Еще 12% отходов образуется в ресторанах и других предприятиях общественного питания – около 15 килограммов на человека. На производство продуктов питания и напитков приходится 25 килограммов, а на первичное производство и торговлю – примерно по 10 килограммов на человека.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, пять латвийских ресторанов перестанут выбрасывать пищевые отходы: их опять пустят в дело.