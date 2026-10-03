Бедная страна? Жители Латвии выбрасывают еды гораздо больше, чем литовцы и эстонцы
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Бедная страна? Жители Латвии выбрасывают еды гораздо больше, чем литовцы и эстонцы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В 2024 году в Латвии на одного жителя приходилось 134 килограмма пищевых отходов. Это больше среднего показателя по Европейскому союзу, который составлял 129 килограммов на человека.

По данным Eurostat, среди стран Балтии показатель Латвии оказался самым высоким. В Эстонии в 2024 году образовался 101 килограмм пищевых отходов на человека, а в Литве – 68 килограммов. Таким образом, латвийский показатель примерно на треть выше эстонского и почти вдвое выше литовского.

Всего в 2024 году в ЕС образовалось 57,9 миллиона тонн пищевых отходов – как съедобных продуктов, так и несъедобных частей пищи. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось на 0,7% – с 57,5 миллиона тонн.

Больше половины всех пищевых отходов в ЕС – 53% – приходится на домохозяйства. В среднем жители Евросоюза выбрасывают дома 69 килограммов пищевых отходов на человека в год.

Еще 12% отходов образуется в ресторанах и других предприятиях общественного питания – около 15 килограммов на человека. На производство продуктов питания и напитков приходится 25 килограммов, а на первичное производство и торговлю – примерно по 10 килограммов на человека.

Как ранее сообщал Otkrito.lv, пять латвийских ресторанов перестанут выбрасывать пищевые отходы: их опять пустят в дело.

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