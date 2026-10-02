Латвия призвала ЕС подготовиться к работе трибунала по агрессии против Украины

"Украине необходимо правосудие, которое работает и на практике. Поэтому наряду с политической поддержкой специального трибунала государствам необходимо своевременно подготовиться к сотрудничеству в обмене доказательствами и оказании правовой помощи. Преступная агрессия не должна оставаться без наказания", - подчеркнул Витовскис. Латвия призвала государства ЕС провести необходимые подготовительные работы, чтобы после начала деятельности трибунала они могли заключить с ним соглашения о сотрудничестве.