Латвия призвала ЕС подготовиться к работе трибунала по агрессии против Украины
Латвия на заседании министров юстиции стран Европейского союза вновь подчеркнула необходимость продолжить работу над созданием специального трибунала по преступлениям против Украины. Об этом сообщает Министерство юстиции Латвии.
Парламентский секретарь Минюста Виестурс Витовскис в пятницу принял участие в заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге. В ходе встречи он заявил, что одновременно с политической поддержкой создания специального трибунала странам необходимо заранее подготовиться к практическому сотрудничеству с ним.
"Украине необходимо правосудие, которое работает и на практике. Поэтому наряду с политической поддержкой специального трибунала государствам необходимо своевременно подготовиться к сотрудничеству в обмене доказательствами и оказании правовой помощи. Преступная агрессия не должна оставаться без наказания", - подчеркнул Витовскис. Латвия призвала государства ЕС провести необходимые подготовительные работы, чтобы после начала деятельности трибунала они могли заключить с ним соглашения о сотрудничестве.
На заседании также обсуждалась работа международных расследований и процесс создания Международной комиссии по рассмотрению требований, связанной с возмещением ущерба Украине. Ранее Латвия и Эстония также заявляли о готовности активнее участвовать в переговорах о запуске специального трибунала.
Представители стран ЕС также обсудили борьбу с расизмом, а также связанными с ним проявлениями ненависти и дискриминации. Латвия поддержала более тесное сотрудничество в этой сфере, отдельно выделив защиту пострадавших, распознавание преступлений на почве ненависти и эффективное применение уже действующих норм.
Заседание проходило 1-2 октября в Люксембурге. В повестке встречи действительно были вопросы ответственности за преступления, совершенные в ходе российской агрессии против Украины, а также создание специального трибунала.