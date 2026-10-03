Поваленные бурей деревья - имущество государства, которое нельзя трогать

По мнению Минфина, в предложении Ратниекса пока недостаточно четко прописано, по каким критериям будет определяться, что поваленные бурей деревья не представляют хозяйственной ценности для муниципалитета. Кроме того, неясно, как будут рассчитываться расходы на их реализацию и каким образом будет исключен риск бесплатной передачи ценной муниципальной собственности, которую можно было бы использовать для нужд города или продать.