Поваленные бурей деревья - имущество государства, которое нельзя трогать
После бури жители часто готовы сами распилить и вывезти упавшие деревья, помогая муниципалитету быстрее очистить улицы и территории, однако есть препятствие - древесина на муниципальной земле является общественным имуществом, которое нельзя просто раздать бесплатно.
Поврежденные бурей деревья на муниципальной территории являются собственностью самоуправления и могут иметь хозяйственную ценность. Поэтому передавать их жителям бесплатно нельзя без соблюдения установленных законом процедур, заявило Министерство финансов Латвии (МФ), комментируя предложение вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса.
Ранее Ратниекс призвал МФ срочно изменить регулирование, чтобы после стихийных бедствий муниципалитеты могли бесплатно отдавать жителям деревья, упавшие на муниципальной земле.
В Министерстве финансов пояснили, что самоуправление прежде всего должно оценить, как законно и рационально использовать такую древесину. Например, она может понадобиться для выполнения муниципальных функций - в том числе для мульчирования парков - либо использоваться в хозяйственной деятельности.
Если древесина муниципалитету не нужна, при ее передаче другим лицам необходимо соблюдать требования законодательства об управлении и отчуждении государственной и муниципальной собственности. Эти правила предусматривают, что муниципальное имущество должно отчуждаться или передаваться в пользование по максимально возможной цене, чтобы не допускать разбазаривания общественной собственности.
По мнению Минфина, в предложении Ратниекса пока недостаточно четко прописано, по каким критериям будет определяться, что поваленные бурей деревья не представляют хозяйственной ценности для муниципалитета. Кроме того, неясно, как будут рассчитываться расходы на их реализацию и каким образом будет исключен риск бесплатной передачи ценной муниципальной собственности, которую можно было бы использовать для нужд города или продать.
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В министерстве подчеркивают, что речь не идет о желании лишить жителей помощи. "Вопрос не в отказе от помощи жителям, а в необходимости обеспечить прозрачные и обоснованные действия с общественным имуществом", - заявили в Минфине.
Ратниекс расценил отрицательный ответ Минфина как "отписку чиновников", которые, по его мнению, не вникли в суть проблемы и не проявили желания изменить существующие нормы и бюрократические процедуры. Вице-мэр считает, что предложенное Ригой регулирование позволило бы значительно быстрее ликвидировать последствия стихийных бедствий, сократить расходы муниципалитетов, оказать практическую помощь домохозяйствам и предотвратить ненужное разбазаривание древесины, оставшейся после бурь.
Он предлагает разрешить жителям в разумных пределах самостоятельно убирать деревья возле своих домов, рабочих мест и в других местах. По его мнению, это одновременно помогло бы быстрее выполнять санитарные работы, восстанавливать электроснабжение и движение транспорта и сокращать расходы муниципалитета.
Ратниекс отметил, что сложилась абсурдная ситуация: жители готовы сами спилить и увезти упавшее во время бури дерево, помогая муниципалитету быстрее убрать территорию, восстановить электроснабжение и транспортное сообщение, но нормативная база этого не позволяет. Вместо этого муниципалитет должен зарегистрировать эту древесину как собственность, организовать ее отчуждение и пройти ряд процедур, хотя во многих случаях вырубка дерева обходится муниципалитету дороже, чем его продажа, поясняет Ратниекс.
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Ратниекс предлагает установить, что после бури, наводнения, пожара или другого стихийного бедствия публичное лицо сможет бесплатно передавать частным лицам для личного использования древесину, ветви и другие растительные остатки, образовавшиеся на его территории, если это имущество нецелесообразно реализовывать или расходы на его реализацию превышают возможные доходы.