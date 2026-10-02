Накануне выборов в Латвии не обнаружили кибератак, связанных с голосованием
Накануне выборов в Латвии специалисты по кибербезопасности усилили мониторинг Сети. Были обнаружены сайты с похожими на государственные и медиаресурсы названиями, однако опасного или мошеннического содержимого на них пока не нашли.
В ходе мониторинга специалисты учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv обнаружили несколько сайтов, названия которых похожи на адреса интернет-ресурсов отдельных государственных учреждений или средств массовой информации. При этом вредоносного или мошеннического контента на этих сайтах выявлено не было. Тем не менее за ними продолжают вести усиленное наблюдение.
В Cert.lv отмечают, что общий уровень киберугроз в Латвии остается высоким, однако в настоящее время ситуация оценивается как стабильная. До сих пор не наблюдалось активности, которая могла бы повлиять на ход выборов.
Совместно с другими ответственными учреждениями Cert.lv продолжает усиленно следить за киберпространством Латвии и готов оперативно реагировать в случае возникновения потенциальных киберугроз.
До пятницы на выборах в 15-й Сейм избиратели могли оставить свои голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. К этому моменту в выборах уже приняли участие 177 319 человек, или 11,38% из 1 557 615 имеющих право голоса.