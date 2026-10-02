Накануне выборов в Латвии не обнаружили кибератак, связанных с голосованием

В ходе мониторинга специалисты учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv обнаружили несколько сайтов, названия которых похожи на адреса интернет-ресурсов отдельных государственных учреждений или средств массовой информации. При этом вредоносного или мошеннического контента на этих сайтах выявлено не было. Тем не менее за ними продолжают вести усиленное наблюдение.