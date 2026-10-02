Минобороны Латвии назвало преувеличением разговоры о решении судьбы НАТО без стран Балтии

Эта встреча и отсутствие представителей Литвы вызвали беспокойство в соседней стране. Лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и бывший министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что его не слишком тревожит, что страны Балтии не пригласили на встречу нескольких государств НАТО в Польше, поскольку это был отдельный формат, предложенный американцами в начале лета. Однако, по его мнению, у Литвы нет четких каналов для обсуждения с США вопросов безопасности и обороны.