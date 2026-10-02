Минобороны Латвии назвало преувеличением разговоры о решении судьбы НАТО без стран Балтии
Министерство обороны Латвии считает преувеличенной оценку, согласно которой на этой неделе в Польше без участия Латвии решалась судьба НАТО.
Издание Politico сообщило, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби организовал в Польше встречу, на которую Пентагон не пригласил не только страны Балтии, но и Великобританию с Францией. Источники издания предположили, что эта встреча может стать началом работы группы, которая будет обсуждать будущее НАТО.
Латвийское Министерство обороны в комментарии агентству LETA назвало встречу одной из консультаций в рамках различных форматов. По словам представителей ведомства, США регулярно обсуждают с Латвией и другими странами Балтии оборонные возможности НАТО, сдерживание и безопасность региона в других форматах. Прямой диалог Латвии и США продолжается также на высшем уровне в сфере оборонной политики.
Так, на этой неделе министр обороны Райвис Мелнис в Вашингтоне встретился с Колби, который возглавляет Бергенский формат. Они обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности, гарантии безопасности США для Латвии, угрозы со стороны России и начатую ею войну в Украине.
Министерство обороны вновь подчеркнуло, что страны Балтии входят в число лидеров НАТО по объему расходов на оборону. Они "продолжают необходимые инвестиции, чтобы добиться расширения присутствия НАТО в Балтийском регионе на суше, на море и в воздухе".
Военное присутствие США в странах Балтии укрепляется. Недавно высокопоставленные должностные лица Литвы и Эстонии сообщили о новой ротации американских сил, а в Латвии присутствие США остается непрерывным с 2014 года, отмечает министерство.
Бергенский формат, в рамках которого на этой неделе прошла встреча, представляет собой неформальный формат консультаций между отдельными союзниками, а не орган принятия решений НАТО, поясняет Министерство обороны. Вопросы стратегического курса НАТО, коллективной обороны и будущего альянса обсуждаются и решаются в Североатлантическом совете. Наряду с ним действуют десятки других форматов, например Объединенные экспедиционные силы (JEF), Северная группа и Бухарестская девятка.
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Кроме того, ежегодно проходит стратегический диалог США и стран Балтии. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2026 года в Риге. Поэтому формулировка о том, что в Бергенском формате будут решать вопрос о “будущем НАТО”, преувеличена, считает министерство. Ведомство ожидает, что о встрече на этой неделе проинформируют всех союзников по НАТО.
Эта встреча и отсутствие представителей Литвы вызвали беспокойство в соседней стране. Лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и бывший министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что его не слишком тревожит, что страны Балтии не пригласили на встречу нескольких государств НАТО в Польше, поскольку это был отдельный формат, предложенный американцами в начале лета. Однако, по его мнению, у Литвы нет четких каналов для обсуждения с США вопросов безопасности и обороны.