ФОТО: перед выборами в Сейм голос на хранение оставили уже более 177 тысяч жителей Латвии

На выборах в 14-й Сейм четыре года назад оставить голос на хранение можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков. Тогда до дня выборов успели проголосовать около 63 300 человек, или 4,11% от общего числа избирателей. Общая активность на выборах в том году составила 59,41%.