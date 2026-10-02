Сдача голосов на выборах в Сейм 2026
На выборах в Сейм свой голос к этому времени оставили на хранение 177 319 избирателей, или 11,38% от 1 557 ...
ФОТО: перед выборами в Сейм голос на хранение оставили уже более 177 тысяч жителей Латвии
На выборах в Сейм свой голос к этому времени оставили на хранение 177 319 избирателей, или 11,38% от 1 557 615 граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В пятницу зарегистрировали самую высокую активность избирателей по сравнению с другими будними днями этой недели.
В Рижском избирательном округе голоса в общей сложности оставили на хранение 71 797 человек, или 11,38% имеющих право голоса. В это число входят и 4907 жителей, находящихся за границей и подавших заявку на голосование по почте. При почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым отправили материалы для голосования и которые не проголосовали или не оставили голос на хранение лично на участке, поясняет ЦИК.
Среди регионов наибольшая активность за пять дней была в Видземе: там голос на хранение оставили 50 567 избирателей, или 12,61%. В Земгале активность составила 10,2% - на участки пришли 20 338 граждан. В Курземе голос на хранение оставили 18 475 человек, или 10,61%, а в Латгале к этому времени проголосовали 16 143 избирателя - 8,78% от числа имеющих право голоса.
Самая высокая активность пока зарегистрирована в Саулкрастском крае, самая низкая - в Резекненском крае.
В течение всех будних дней этой недели избиратели могли оставлять голоса на хранение на любом из 933 участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что по смыслу этот способ похож на предварительное голосование, однако отличается отдельными процедурами. Они позволяют до дня выборов изменить свое мнение и заменить ранее оставленный голос.
На выборах в 14-й Сейм четыре года назад оставить голос на хранение можно было только в течение трех дней и на ограниченном числе участков. Тогда до дня выборов успели проголосовать около 63 300 человек, или 4,11% от общего числа избирателей. Общая активность на выборах в том году составила 59,41%.
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Выборы в Сейм пройдут в субботу.