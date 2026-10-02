Когда ждать первые заморозки и мокрый снег? Вилис Букшс прогнозирует, какой будет погода в октябре
Октябрь в Латвии может оказаться немного теплее обычного, однако в течение месяца ожидаются и заморозки, похолодание и, возможно, первый мокрый снег. Такой прогноз на основе наблюдений за природой и народных примет делает фенолог Вилис Букшс.
Начало октября будет еще относительно теплым
По наблюдениям Букшса, первые десять дней октября могут быть довольно теплыми и преимущественно без продолжительных осадков. Днем температура воздуха может достигать +13...+18 градусов.
Погода в основном будет переменчивой - облака будут чередоваться с солнцем, а по вечерам, когда ветер стихнет, во многих местах будет образовываться туман. В наиболее ясные ночи температура местами может опуститься до нуля, а на поверхности травы возможны первые заморозки.
Около 12 октября станет холоднее
Примерно 12 октября (Вецмикелис) ожидается похолодание и больше осадков. В середине октября, с приходом северных ветров, дневная температура может снизиться до +7...+12 градусов. Ночные заморозки в это время уже возможны во многих местах Латвии. На северо-востоке страны к дождю может примешиваться мокрый снег.
Народные приметы также придают этой дате особое значение. Согласно одной из них, если на Вецмикелис выпадет снег, до зимы еще придется ждать семь недель. Если журавли уже улетели, это предвещает раннюю и холодную зиму.
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Вторая половина октября снова может стать теплее?
Во второй половине месяца погода может быть переменчивой. Если около 20 октября еще ожидаются кратковременные осадки, позже может установиться преимущественно сухая и по-осеннему теплая погода.
Днем температура может держаться в пределах +8...+13 градусов, а ночи будут прохладными и во многих местах возможны заморозки. В конце октября станет холоднее - днем около +5...+10 градусов, местами возможны небольшие кратковременные осадки.
Что Букшс прогнозирует на зиму?
По словам натуралиста, похожая погода может сохраняться и в ноябре, по крайней мере до Мартиней - 10 ноября. После этого холод станет ощутимее, а небольшая зима в последнюю неделю ноября может прийти на северо-восток Латвии.
Что касается предстоящей зимы, Букшс на основании природных примет прогнозирует, что ее первая половина может быть довольно мягкой, но богатой на осадки. В целом, по его наблюдениям, зима может пройти без продолжительных сильных морозов.
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Что народные приметы говорят о зиме?
В латышских народных приметах октябрьской погоде приписывают множество различных значений. Если октябрь ясный и сухой, это предвещает ветреную зиму. Если в октябре еще стоят теплые дни, примета обещает теплое Рождество. Хорошая погода в октябре традиционно связывается с ранней и красивой весной.
Одна из наиболее интересных примет гласит: если октябрь начинается с теплой погоды, то заканчивается холодом, а если начинается с холода, то заканчивается теплом.
Букшс отмечает, что нынешний октябрь в целом, судя по природным наблюдениям, может быть немного теплее климатической нормы, а количество осадков - близким к среднему.