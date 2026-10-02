Когда ждать первые заморозки и мокрый снег? Вилис Букшс прогнозирует, какой будет погода в октябре

Погода в основном будет переменчивой - облака будут чередоваться с солнцем, а по вечерам, когда ветер стихнет, во многих местах будет образовываться туман. В наиболее ясные ночи температура местами может опуститься до нуля, а на поверхности травы возможны первые заморозки.