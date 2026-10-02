"Я был пьян и захотел в туалет": россиянин получил 15 суток после инцидента в Грузии
Россиянин в Тбилиси получил 15 суток после того, как в состоянии алкогольного опьянения помочился с балкона на посетителей кафе. После ареста его депортируют из Грузии, а въезд в страну закроют на три года.
Тбилисский городской суд приговорил гражданина России Александра Попова к 15 суткам административного ареста после инцидента в жилом комплексе Monolith Green City. После окончания ареста россиянина выдворят из Грузии, а въезд в страну ему будет запрещен на три года.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 29 сентября. Попов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, помочился с балкона одного из жилых домов на людей, сидевших в расположенном внизу кафе. После произошедшего очевидцы вызвали полицию.
Грузинский суд арестовал на 15 суток и постановил депортировать россиянина, который мочился с балкона, а затем крикнул: «Слава России!»— SVTV NEWS (@svtv_news) October 1, 2026
Бывший педагог и репетитор по математике Александр Попов проживал в ЖК Monolith Green City в Тбилиси. Вчера МВД страны сообщило, что мужчина… pic.twitter.com/BldBTpS5T6
Судья Тбилисского городского суда Торнике Капанадзе признал россиянина виновным в мелком хулиганстве, а также в действиях, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную мораль.
На заседании Попов полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. "Я сожалею о совершенном, и, разумеется, подобное больше никогда не повторится", - заявил он. Россиянин рассказал суду, что находился в гостях у знакомого, жена которого беременна. По словам Попова, он был пьян и захотел воспользоваться туалетом, однако тот был занят беременной женщиной. Тогда он решил выйти на балкон и таким образом решить проблему. Позже, увидев внизу людей, Попов, по его словам, спустился вниз, чтобы попросить прощения. Однако к тому моменту уже была вызвана полиция.
Попов также сообщил, что владеет квартирой в Тбилиси, где сейчас идет ремонт. Он попросил суд разрешить ему завершить ремонт и остаться жить в Грузии. Судья не принял это объяснение как оправдание поступка. "Совершение правонарушения в нетрезвом виде не является оправданием, однако чистосердечное раскаяние признается смягчающим обстоятельством. Насколько ваши показания подтверждают, что поступок был совершен в безвыходной ситуации, оценит суд. Всегда можно найти множество других выходов, не прибегая к тому, что вам вменяется. В цивилизованном обществе подобное поведение подобными причинами оправдать нельзя!" - заявил Капанадзе.
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Отдельное внимание очевидцев привлекло поведение Попова после происшествия. По словам женщины, которая вызвала полицию и позже опубликовала видео, мужчина после приезда правоохранителей кому-то позвонил и сообщил, что его якобы забирают за то, что он сказал "Слава России". Однако, по словам очевидцев, причиной вызова полиции стало именно то, что он помочился с балкона.
Предыдущий скандал в Кахетии
Инцидент с Поповым произошел спустя несколько месяцев после другого получившего широкий резонанс конфликта с участием российских туристок в Грузии. В июле в отеле Agarani Estate в Кахетии группа туристок из России поссорилась с гостями грузинской свадьбы, проходившей на территории того же отеля. Конфликт закончился тем, что один из гостей, Гиорги Чигладзе, вошел в номер женщин и ударил одну из них. Полиция задержала мужчину и начала расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
При этом версии сторон относительно причин конфликта существенно расходились. Туристки заявляли, что нападение было связано с тем, что они говорили по-русски. Сторона задержанного и МВД Грузии утверждали, что конфликт начался после того, как иностранные гости с балкона оскорбляли участников свадьбы и облили водой звуковое оборудование.