"Я был пьян и захотел в туалет": россиянин получил 15 суток после инцидента в Грузии

На заседании Попов полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. "Я сожалею о совершенном, и, разумеется, подобное больше никогда не повторится", - заявил он. Россиянин рассказал суду, что находился в гостях у знакомого, жена которого беременна. По словам Попова, он был пьян и захотел воспользоваться туалетом, однако тот был занят беременной женщиной. Тогда он решил выйти на балкон и таким образом решить проблему. Позже, увидев внизу людей, Попов, по его словам, спустился вниз, чтобы попросить прощения. Однако к тому моменту уже была вызвана полиция.