Трамп отправит $52 млн, предназначенные Украине и союзникам по НАТО, в Латинскую Америку

В сентябре Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении перераспределить эти средства. Однако сенатор Джин Шахин и конгрессмен Грегори Микс заблокировали процесс перераспределения. Оба законодателя являются демократами. "По словам чиновников, пожелавших сохранить анонимность из-за конфиденциальности вопросов безопасности, поздно вечером в среду администрация уведомила Конгресс о решении проигнорировать этот запрет и продолжить реализацию плана. В результате 52 миллиона долларов, первоначально одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут перераспределены Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии", - говорится в публикации Washington Post.