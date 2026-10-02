Трамп отправит $52 млн, предназначенные Украине и союзникам по НАТО, в Латинскую Америку
Администрация президента США Дональда Трампа перенаправила десятки миллионов долларов, которые первоначально были одобрены для помощи Украине и странам НАТО, в дружественные американскому президенту государства Латинской Америки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.
В сентябре Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении перераспределить эти средства. Однако сенатор Джин Шахин и конгрессмен Грегори Микс заблокировали процесс перераспределения. Оба законодателя являются демократами. "По словам чиновников, пожелавших сохранить анонимность из-за конфиденциальности вопросов безопасности, поздно вечером в среду администрация уведомила Конгресс о решении проигнорировать этот запрет и продолжить реализацию плана. В результате 52 миллиона долларов, первоначально одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут перераспределены Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии", - говорится в публикации Washington Post.
Особое недовольство сенаторов вызвало перераспределение средств, предназначенных Словакии и Северной Македонии. Эти деньги были включены в дополнительный пакет помощи Украине, который специально предназначался для стран, пострадавших от военных действий.
"Обе палаты Конгресса выделили эти средства для совершенно конкретной цели - поддержки Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России. Исполнительная власть не обладает неограниченными полномочиями по своему усмотрению направлять эти средства на другие политические приоритеты администрации или в другие страны", - говорится в письме сенаторов, направленном государственному секретарю Марко Рубио.
В ответ на возражения законодателей Госдепартамент заявил Washington Post, что эффективнее использовать эти средства в Латинской Америке. В ведомстве объяснили решение внешнеполитической доктриной Трампа, предусматривающей перенос приоритетов на Западное полушарие.
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"Перераспределение средств с Ближнего Востока и Европы в пользу Западного полушария соответствует Стратегии национальной безопасности. Средства, направляемые в Западное полушарие, укрепят партнерские отношения США в сфере безопасности и позволят противостоять военному влиянию противников в нашем общем регионе", - говорится в заявлении Госдепартамента.