Здание Министерства земледелия в Риге продали на аукционе - сколько заплатил покупатель

Охотничий замок Яунаннского поместья Mežtekas построил Аксель фон Дельвиг после 1904 года. Массивное здание сложено из грубо обработанного полевого камня, который придает ему выразительный облик. Раньше над замковой башней возвышалась пожарная наблюдательная вышка, однако в 1992 году ее снесли.