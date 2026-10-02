Здание Министерства земледелия в Риге продали на аукционе - сколько заплатил покупатель
Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi завершило аукцион по продаже принадлежащей Министерству земледелия недвижимости в Риге по адресу: улица 13 Января, 15 / улица Калею, 68. За объект боролись восемь участников, а итоговая цена составила 1 877 000 евро. Покупателем стало юридическое лицо.
Шестиэтажное здание на окраине Старой Риги
Проданный объект включает земельный участок площадью 376 квадратных метров и административное здание 1974 года постройки общей площадью 1529,9 квадратного метра. В здании шесть надземных этажей и подвал. На надземных этажах расположены офисы, склады и технические помещения.
Недвижимость находится на окраине Старой Риги, в квартале между улицами Вецпилсетас, Калею, Кунгу и 13 Января, рядом с площадью Алберта и гостиницей Avalon. Поблизости расположены магазины, предприятия сферы услуг, заведения общественного питания, деловые и общественные объекты.
Охотничий замок выставили на торги за 77 400 евро
На аукционе можно приобрести и другой объект Министерства земледелия - Яунаннский охотничий замок в Алуксненском крае вместе с земельным участком площадью 13 500 квадратных метров. Здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
Охотничий замок Яунаннского поместья Mežtekas построил Аксель фон Дельвиг после 1904 года. Массивное здание сложено из грубо обработанного полевого камня, который придает ему выразительный облик. Раньше над замковой башней возвышалась пожарная наблюдательная вышка, однако в 1992 году ее снесли.
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Все работы по ремонту или восстановлению замка необходимо строго согласовывать с Национальным управлением культурного наследия. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 октября. Начальная цена составляет 77 400 евро, торги завершатся 2 ноября.
В Вентспилсе снова выставят на продажу исторический особняк
Повторный аукцион объявят и для недвижимости на улице Кулдигас, 2, в Вентспилсе. Дом построили в середине XIX века для семьи немецких купцов и бургомистров Гутшмитов. Это одно из первых зданий Вентспилса в стиле историзма.
С 1927 по 1940 год в нем размещалась городская управа, позднее - Вентспилсское отделение Государственной полиции. В 1980-х годах в здании отреставрировали зал в стиле неоренессанса.
В состав недвижимости входят земельный участок площадью 2717 квадратных метров и пять зданий общей площадью 1546,8 квадратного метра.