Октябрь еще побалует теплом - в субботу воздух прогреется до +19 градусов
В субботу, 3 октября, в Латвии обойдется без существенных дождей, а днем местами потеплеет до +19 градусов. Однако утро в части страны начнется с тумана, а в течение дня небо постепенно затянется облаками.
В ночь на субботу в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не будет. При слабом ветре во многих районах на востоке страны образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, а в восточных районах - до +3...+6 градусов.
В Риге ночь также будет спокойной и сухой, облака будут закрывать небо лишь временами. Ветер будет слабым, воздух остынет до +7...+9 градусов.
Днем облачность будет переменной, постепенно небо затянется облаками, но существенных осадков не ожидается. Утром местами на востоке сохранится туман. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +14...+19 градусов.
В Риге в течение дня небо постепенно затянется облаками, однако погода останется сухой. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +15...+17 градусов.