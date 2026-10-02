Октябрь еще побалует теплом - в субботу воздух прогреется до +19 градусов

В ночь на субботу в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не будет. При слабом ветре во многих районах на востоке страны образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, а в восточных районах - до +3...+6 градусов.