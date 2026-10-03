Становится ли Латвия зеленее? 5 показателей, которые дают неоднозначный ответ

Обзор подготовлен в рамках Европейской недели устойчивого развития, которая проходит в Латвии и других европейских странах с 18 сентября по 8 октября. Ее цель - обмениваться опытом и показывать, как можно развивать экономику и улучшать жизнь людей, бережнее относясь к природе. В основе программы лежат 17 целей устойчивого развития, принятых Организацией Объединенных Наций в 2015 году на период до 2030 года.