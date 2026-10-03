Становится ли Латвия зеленее? 5 показателей, которые дают неоднозначный ответ
Становится ли Латвия экологичнее? Центральное статистическое управление (ЦСУ) собрало данные о лесах, воде, энергетике, выбросах и состоянии Балтийского моря. Картина неоднозначная: по одним показателям страна входит в число лидеров Европы, а по другим проблем пока хватает.
Обзор подготовлен в рамках Европейской недели устойчивого развития, которая проходит в Латвии и других европейских странах с 18 сентября по 8 октября. Ее цель - обмениваться опытом и показывать, как можно развивать экономику и улучшать жизнь людей, бережнее относясь к природе. В основе программы лежат 17 целей устойчивого развития, принятых Организацией Объединенных Наций в 2015 году на период до 2030 года.
По возобновляемой энергии Латвия среди лидеров Европы
Доля возобновляемых источников энергии - один из наиболее сильных экологических показателей Латвии. По этому показателю страна занимает четвертое место в Европейском союзе.
По предварительным данным, в 2025 году на возобновляемые источники приходилось 46,3% общего конечного потребления энергии. Годом ранее доля составляла 45,5%. Для сравнения: приведенный в обзоре средний показатель по ЕС - 26,2%.
Особенно высока доля такой энергии в отоплении и охлаждении зданий: в 2024 году она достигала 61,8%. В потреблении электроэнергии показатель составлял 55,5%.
Сложнее ситуация с транспортом. Хотя в 2024 году доля возобновляемой энергии в этой сфере заметно выросла и достигла 8,8%, она остается самой низкой среди перечисленных отраслей.
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Лесов становится больше, но важна не только площадь
В начале 2026 года леса в Латвии занимали 3,318 миллиона гектаров. Их площадь постепенно увеличивается из года в год. На государственные леса приходилось 1,527 миллиона гектаров, на остальные - 1,791 миллиона. Общий запас древесины достиг 674 миллионов кубометров.
Однако площадь леса сама по себе не дает полной картины состояния природы. Важно и то, насколько хорошо сохраняется разнообразие растений, животных и других живых организмов.
В Евросоюзе в целом ухудшение состояния земель и сокращение биоразнообразия мешают достижению экологических целей. Поэтому и для Латвии все важнее становится не только сохранение лесных площадей, но и защита обитающих там видов.
Расход воды за год вырос на 13,1%
В 2025 году в Латвии из природных источников забрали 186,3 миллиона кубометров воды. Чуть больше половины поступило из поверхностных источников, остальная часть - из подземных.
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На бытовые и промышленные нужды использовали 123,4 миллиона кубометров воды. Это на 13,1% больше, чем годом ранее. Таким образом, приведенные данные за 2025 год показывают рост потребления.
Общий объем отведенных сточных вод составил 183,4 миллиона кубометров. Из них 63,2%, или 115,9 миллиона кубометров, перед сбросом очистили до уровня, соответствующего установленным требованиям.
Еще 35,7% составляли воды, которые соответствовали нормативам и не нуждались в очистке. К ним относятся, например, воды, используемые для охлаждения в промышленности и энергетике, а также чистые дождевые стоки. Доля сточных вод, не соответствующих требованиям по чистоте, составила 1,1%.
Выбросов намного меньше, чем в 1990 году, но за последний год они увеличились
В долгосрочной перспективе выбросы парниковых газов в Латвии существенно сократились. По предварительным данным, в 2025 году они составили 9,669 миллиона тонн в эквиваленте углекислого газа. Это единая мера, которая позволяет сравнивать влияние разных парниковых газов на климат.
Нынешний объем составляет около 37% от уровня 1990 года. Однако по сравнению с 2024 годом выбросы немного выросли - на 0,4%.
Крупнейшими источниками выбросов остаются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. На них в 2025 году приходилось соответственно 3,189 миллиона, 3,012 миллиона и 2,115 миллиона тонн в эквиваленте углекислого газа.
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Чтобы достичь указанной в обзоре цели на 2030 год - 9,116 миллиона тонн, - Латвии необходимо сократить выбросы еще примерно на 553 тысячи тонн, или на 5,7%.
При этом в расчете на одного жителя Латвия выглядит лучше многих европейских стран. В 2024 году показатель составлял 5,2 тонны - пятый самый низкий результат в ЕС. В Литве он достигал 6,3 тонны, в Эстонии - 7,5 тонны.
Балтийскому морю мешают избыток питательных веществ и нехватка кислорода
Одна из главных экологических проблем Балтийского моря - эвтрофикация. Проще говоря, в воду поступает слишком много питательных веществ, из-за чего активно размножаются водоросли. Это способствует цветению воды, снижению содержания кислорода в глубоких слоях и ухудшению условий в местах нереста рыб.
В 2025 году с рыболовных судов на территории Латвии выгрузили 58,1 тысячи тонн рыбы. Это примерно на 5,4% меньше, чем годом ранее, когда объем составлял 61,4 тысячи тонн.
Однако связывать это снижение только с состоянием моря было бы неправильно. На объем выгруженной рыбы влияют также международные квоты и доступные возможности для промысла.
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Где посмотреть данные о климате
Центральное статистическое управление совместно с Министерством климата и энергетики создало информационную панель о климатических изменениях. Она позволяет в одном месте следить за тем, как Латвия продвигается к своим климатическим целям.
Там собраны данные о выбросах парниковых газов, потреблении энергии и ее источниках, транспорте, в том числе возрасте автомобилей и доле электромобилей, а также туризме. Кроме того, формируется раздел с показателями загрязнения окружающей среды.