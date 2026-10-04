Эвтаназия в Латвии: политики спорят, должно ли у человека быть право на такой выбор

Интарс Шталбергс ("Список Гобземса") назвал вопрос эвтаназии очень сложным. Он отметил, что сталкивался с людьми, которым оставалось жить недолго и которые сами осознавали это. Одновременно политик обратил внимание на проблемы учреждений ухода. "Здесь вопрос в том, нужно ли дать ему возможность пройти этот путь до конца, нужно ли ему долго страдать в наших пансионатах, которые фактически в большей или меньшей степени держатся на энтузиазме работников по уходу", - сказал Шталбергс.