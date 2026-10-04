Эвтаназия в Латвии: политики спорят, должно ли у человека быть право на такой выбор
В Латвии эвтаназия вновь стала предметом спора среди политиков - одни говорят о достоинстве и праве неизлечимо больного человека выбирать, другие опасаются злоупотреблений и считают, что сначала государство должно обеспечить достойное лечение и уход.
В настоящее время латвийское законодательство предусматривает право пациента участвовать в принятии решений о лечении и отказаться от лечения, однако легального механизма эвтаназии в действующем регулировании нет. При этом государство развивает паллиативную помощь, цель которой - уменьшать страдания и обеспечивать максимально возможное качество жизни пациентов с неизлечимыми и ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями.
Именно на пересечении этих вопросов и развернулась дискуссия в передаче TV24 "Priekšvēlēšanu debates. Cīņa par Latviju". Одни участники говорили о достоинстве человека и праве сделать выбор в ситуации, когда болезнь необратима и дальнейшая жизнь связана с тяжелыми страданиями. Другие предупреждали о риске злоупотреблений, возможном давлении на пациентов и недостатках системы здравоохранения и ухода.
Если болезнь необратима, человеку нужно дать выбор
Янис Цитсковскис ("Новая консервативная партия") начал с критики состояния латвийской медицины. По его словам, государству необходимо больше инвестировать в здравоохранение, чтобы люди могли жить достойно и получать необходимую помощь. "Да, система здравоохранения Латвии, к сожалению, находится в очень плохом состоянии", - заявил он.
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При этом Цитсковскис считает, что в определенной ситуации право выбора должно существовать. "И если мы приходим к такой ситуации, когда состояние здоровья необратимо ухудшилось и невозможно дальше продолжать полноценную жизнь, и есть только одно - страдание, тогда человеку нужно дать возможность сделать выбор", - сказал политик.
Жизнь нельзя искусственно прекращать
Айвар Сманс ("Согласие") выступил против эвтаназии, основывая свою позицию на религиозных представлениях. "Мы христианская страна, мы земля Марии. И в таком случае такие вещи, чтобы человек просто закончил свою жизнь искусственно, мы не можем допустить", - заявил он.
По его словам, тяжелобольному человеку необходимо оказывать моральную и духовную поддержку и оставаться рядом с ним. "Мы должны этого человека, который болеет, поддерживать, помогать ему, морально, духовно, быть рядом с ним, но ни в коем случае нельзя отнимать у него жизнь, которую дал Бог", - сказал Сманс.
Опасность злоупотреблений и экономии на медицине
Райвис Зелтитс ("Восходящее солнце Латвии") отметил, что внутри его политической силы единой позиции по вопросу эвтаназии нет. "Мы просто его не обсуждали", - сказал он. Сам Зелтитс видит в легализации эвтаназии ряд проблем. В частности, он опасается, что наличие такой возможности может ослабить мотивацию государства вкладывать средства в здравоохранение.
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"Это мотивирует правительство не тратить деньги на здравоохранение, потому что ведь есть такое решение", - заявил политик.
Еще один риск, по его мнению, связан с медицинской этикой и возможными случаями применения эвтаназии к людям, чьи проблемы можно было бы решить другим способом. Зелтитс отдельно упомянул случаи, когда эвтаназия, по его словам, может применяться к людям с психологическими проблемами. "Это было бы ужасно - усыпить молодого человека с депрессией. Это ужасно", - сказал он.
Вместо этого он предлагает усиливать поддержку семей тяжелобольных и компенсировать лекарства людям, которым угрожает смерть.
Выбор должен быть, но нужны четкие правила
Интарс Шталбергс ("Список Гобземса") назвал вопрос эвтаназии очень сложным. Он отметил, что сталкивался с людьми, которым оставалось жить недолго и которые сами осознавали это. Одновременно политик обратил внимание на проблемы учреждений ухода. "Здесь вопрос в том, нужно ли дать ему возможность пройти этот путь до конца, нужно ли ему долго страдать в наших пансионатах, которые фактически в большей или меньшей степени держатся на энтузиазме работников по уходу", - сказал Шталбергс.
По его мнению, возможность выбора для человека в такой ситуации может быть предусмотрена, но вопрос требует открытого общественного обсуждения и четких правил. "Фактически возможность людям нужно дать, только эту проблему необходимо обсуждать публично в обществе, и для этого нужно разработать не только нормативные акты, но и руководящие принципы", - заявил он.
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При этом Шталбергс согласился с опасениями относительно злоупотреблений и подчеркнул необходимость гарантий, чтобы эвтаназия не становилась решением для людей, которые просто хотят уйти из жизни.
Эвтаназия не должна заменять паллиативную помощь
Ивар Иябс ("Для развития Латвии") также связал вопрос эвтаназии с состоянием системы здравоохранения, особенно с уходом за тяжелобольными. "Легализация эвтаназии ни в коем случае не должна служить какой-то пробкой, которой затыкают проблемы нашей системы здравоохранения, особенно в отношении паллиативной помощи", - сказал Иябс. Если бы произошло именно это, продолжил он, речь шла бы о серьезной моральной проблеме.
При этом Иябс считает, что при строго определенных условиях возможность эвтаназии должна существовать. "Но я думаю, что в этом отношении, при очень определенных условиях, отбросив все эти анекдоты, которые иногда ходят вокруг этой темы, я думаю, что такая возможность должна быть", - заявил политик. По его мнению, двигаться к этому вопросу необходимо постепенно, одновременно обсуждая его с обществом, а не просто принимая административное решение.
Сначала нужно лечить
Светлана Чулкова ("За стабильность!") заняла категорически противоположную позицию. Она заявила, что ее политическая сила выступает против легализации эвтаназии и считает приоритетом своевременное лечение людей. "Наш политический сила категорически против. Потому что я считаю, что человека нужно своевременно лечить, а не говорить об эвтаназии", - сказала Чулкова.
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