Тысяча ракет, дронов и бомб против инфраструктуры - Украина готовится к тяжелой зиме

О подобных материалах Шмыгаль рассказывал еще в сентябре. По его словам, украинские спецслужбы получили два документа, в которых для отдельных объектов расписаны виды вооружения и количество средств поражения. Министр утверждал, что они охватывают электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализацию и энергетические соединения с Европой, а отдельные планы касаются Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.