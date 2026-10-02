Тысяча ракет, дронов и бомб против инфраструктуры - Украина готовится к тяжелой зиме
Россия может готовить масштабную кампанию ударов, способную оставить крупные города Украины без электричества, отопления и воды. Как сообщает The New York Times, документ, который украинская сторона называет перехваченным российским планом, предусматривает применение в общей сложности до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб.
Под угрозой не только электростанции
По данным издания, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил документ европейским партнерам в Париже примерно за две недели до публикации. Газета получила его копию.
В перечне потенциальных целей фигурируют электростанции, подстанции, котельные, насосные станции и очистные сооружения. Описанная в документе задача - сократить подачу электричества и тепла в крупнейшие города вплоть до 90% и серьезно нарушить работу канализации.
Предполагаемый план состоит из трех этапов: удары по подстанциям, обеспечивающим импорт электроэнергии из Европы, затем по гидроэлектростанциям и далее по инфраструктуре подключения трех действующих атомных станций к сети.
О подобных материалах Шмыгаль рассказывал еще в сентябре. По его словам, украинские спецслужбы получили два документа, в которых для отдельных объектов расписаны виды вооружения и количество средств поражения. Министр утверждал, что они охватывают электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализацию и энергетические соединения с Европой, а отдельные планы касаются Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.
Шмыгаль также сообщил о строительстве более 200 бетонных защитных сооружений над приоритетными объектами. Кроме того, устанавливаются противодронные сетки и защитные экраны, создаются запасы оборудования для восстановления. При этом, по оценке министра, физическими укрытиями невозможно защитить всю энергосистему, поэтому решающую роль сохраняет противовоздушная оборона.
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Сообщения о предполагаемом плане появились после российского удара по энергетической инфраструктуре 30 сентября. По информации The Guardian, были поражены объекты в районе Киева и других регионах, а оператор Укрэнерго ввел аварийные отключения в столице и трех соседних областях. Для Киева это стало первым применением такой меры с весны.