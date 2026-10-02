За грибами с подсказкой - карту лесов Латвии уже посмотрели более 30 тысяч человек
Цифровая карта Senotajs.lv за несколько месяцев привлекла более 30 000 пользователей, которым она могла помочь определить, в каких лесах сейчас условия для сбора грибов лучше и куда стоит отправиться на поиски.
Такой цифровой помощник для грибников создан уже в Латвии и Литве, а сейчас разрабатывается и для Эстонии. Его создатель Гатис Жейрис подчеркивает, что для каждой страны предусмотрены отдельная карта и собственный бренд, используются местные открытые данные и язык.
"Сбор грибов - общая традиция стран Балтии. У наших народов различаются только язык, сведения лесных реестров и метеослужб, но и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии семьи отправляются за грибами, нередко сразу в нескольких поколениях. Я и сам люблю собирать грибы и рад, что таким способом могу побуждать других, особенно семьи, планировать активный отдых и выбираться на природу", - рассказывает Жейрис.
По его словам, указанные на карте типы леса, актуальная информация о погоде и научные исследования позволяют пользователям оценить, где в данный момент могут расти лисички, белые грибы, сыроежки и другие грибы. Так еще дома можно решить, куда лучше отправиться и где сегодня шансы на находки невелики.
"Однако не стоит расстраиваться, если найти желанные грибы не удалось. Прогулка по лесу и активный отдых с семьей или друзьями всегда ценнее количества собранных грибов", - уверен создатель Senotajs.lv.
Карта показывает подходящие условия, а не сами грибы
С помощью искусственного интеллекта на основе открытых данных Государственного регистра лесов Государственной службы леса и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии создается алгоритм, который позволяет Senotajs.lv указывать на возможное наличие тех или иных грибов в конкретном лесу. Однако он не гарантирует, что грибник действительно найдет их в обозначенном месте.
На цифровой карте видны участки леса, где, согласно доступным данным, условия для роста грибов более благоприятны. Модель оценивает пригодность среды обитания: виды деревьев, их возраст, тип леса и почвы. Отдельно учитываются погодные и сезонные условия - влажность, температура и время года.
Алгоритм определяет не точное местонахождение грибов, а участки, где сейчас складываются наиболее подходящие условия для их роста, объясняет Жейрис.
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GPS поможет сориентироваться, но полагаться только на экран не стоит
"Важно, что GPS помогает понять, на каком участке леса находится человек, и не заблудиться. Однако в целом каждому нужно стараться ориентироваться в лесу самостоятельно, опираясь не столько на экран, сколько на реальные условия вокруг, опыт и логическое мышление", - советует разработчик.
Жейрис также подчеркивает, что лес постоянно меняется: деревья стареют, меняется состав насаждений, ведутся рубки. Поэтому знакомое грибное место спустя несколько лет может выглядеть совсем иначе.
"Место, где человек собирал грибы несколько лет назад, сегодня может измениться, а привычного леса там уже может не быть. Поэтому одна из важных наших задач - раз в год или даже чаще пересчитывать карту на основе новейших государственных данных", - поясняет он.
На карте отмечены военные полигоны и сообщения о медведях
Поскольку сбор грибов на военных полигонах Латвии запрещен, Senotajs.lv можно использовать и для того, чтобы избежать случайного захода на эти территории. Также в приложении отмечены места, где жители Латвии сообщали о присутствии медведей, однако этот слой карты носит исключительно информационный характер.