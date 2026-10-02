За грибами с подсказкой - карту лесов Латвии уже посмотрели более 30 тысяч человек

"Сбор грибов - общая традиция стран Балтии. У наших народов различаются только язык, сведения лесных реестров и метеослужб, но и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии семьи отправляются за грибами, нередко сразу в нескольких поколениях. Я и сам люблю собирать грибы и рад, что таким способом могу побуждать других, особенно семьи, планировать активный отдых и выбираться на природу", - рассказывает Жейрис.