Раскрыта правда о загрязнении под Вентспилсом - природоохранная служба ищет виновного
Загрязнение, обнаруженное на побережье Курземе, оказалось не историческим наследием, а незаконно сброшенными в море легкими нефтепродуктами - преимущественно дизельным топливом и газойлем, свидетельствуют полученные результаты анализов.
Как сообщает Государственная служба окружающей среды (VVD), служба получила результаты лабораторных анализов загрязнения нефтепродуктами, обнаруженного на Курземском побережье. Они свидетельствуют, что в образцах содержатся преимущественно легкие нефтепродукты – главным образом дизельное топливо и газойль. В то же время результаты анализов не подтверждают ранее рассматривавшуюся версию о том, что выброшенное на побережье загрязнение имеет историческое происхождение.
Получив результаты лабораторных исследований, VVD располагает первоначальной информацией о составе загрязнения. Однако будут проведены более подробные анализы и исследования, которые могут помочь установить источник загрязнения.
VVD сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в минувшую субботу нефтяные загрязнения были выброшены на берег по всей протяженности городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края. VVD и Государственная пожарно-спасательная служба обследовали морское побережье от Ужавы до Лиепене и взяли образцы выброшенных на берег нефтяных загрязнений.
По оценке VVD, объем обнаруженного загрязнения невелик, однако оно затронуло обширную территорию побережья.