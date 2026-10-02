Раскрыта правда о загрязнении под Вентспилсом - природоохранная служба ищет виновного

Как сообщает Государственная служба окружающей среды (VVD), служба получила результаты лабораторных анализов загрязнения нефтепродуктами, обнаруженного на Курземском побережье. Они свидетельствуют, что в образцах содержатся преимущественно легкие нефтепродукты – главным образом дизельное топливо и газойль. В то же время результаты анализов не подтверждают ранее рассматривавшуюся версию о том, что выброшенное на побережье загрязнение имеет историческое происхождение.