Почему Латвии сложно повторить шаг Эстонии в отношении транзита российского зерна

Как сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс, дочерняя компания Latvijas dzelzceļš - LatRailNet - еще не начала применять запланированное повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна на 300%. По словам Кулбергса, об этом ему стало известно в тот же день. Премьер поручил министру сообщения Козловскису выяснить причины и обеспечить выполнение необходимых действий.