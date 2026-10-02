Почему Латвии сложно повторить шаг Эстонии в отношении транзита российского зерна
Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна, но Латвии повторить этот шаг сложнее: министр сообщения Рихард Козловскис признал, что у двух стран принципиально разная ситуация, поскольку в Эстонии такого зернового транзита вообще нет.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии в четверг решило ввести национальные санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна через страну. Запрет вводится путем изменения решения правительства от 29 сентября 2022 года о запрете ввоза отдельных товаров из России и Беларуси в связи с российской агрессией против Украины и поддержкой этой агрессии со стороны Беларуси.
Как заявил журналистам министр сообщения Латвии Рихард Козловскис, латвийская сторона пока не знает всех деталей эстонского решения. "Мы узнали, что в Эстонии в целом нет такого транзита зерна, поэтому, вероятно, принимать такие решения там в целом проще", - сказал министр.
При этом Латвия также продолжает искать юридические возможности для максимально возможного ограничения транзита российского зерна через свою территорию. Одним из таких инструментов должно стать повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры. Однако пока оно еще не применяется.
Как сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс, дочерняя компания Latvijas dzelzceļš - LatRailNet - еще не начала применять запланированное повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна на 300%. По словам Кулбергса, об этом ему стало известно в тот же день. Премьер поручил министру сообщения Козловскису выяснить причины и обеспечить выполнение необходимых действий.
В LatRailNet ранее заявляли, что в соответствии с решением Сейма компания уже начала рассчитывать новый тариф за использование железнодорожной инфраструктуры для грузов с зерном, станция отправления которых указана в России.
Сейм 17 сентября принял решение ускорить пересмотр и введение платы за инфраструктуру для грузов, в документах на перевозку которых станцией отправления зерна или зерновой продукции указана Россия. Соответствующие изменения будут действовать до конца этого года.
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Повышенный тариф должен распространяться на перевозки пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, сорго, гречихи, проса и других зерновых, а также определенной продукции из этих культур. Законодательные изменения были опубликованы 21 сентября и вступили в силу на следующий рабочий день.