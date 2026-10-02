Скоро у нас появятся новые деньги. Что такое цифровой евро и зачем он нужен?
Фото: Shutterstock
Цифровой евро уже близко! Что изменится для жителей Латвии?
В мире
Ищем ответы

Скоро у нас появятся новые деньги. Что такое цифровой евро и зачем он нужен?

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Сегодня существует множество способов расплачиваться за покупки. Мы можем платить наличными, банковской картой, телефоном, смарт-часами, умным кольцом и даже криптовалютой. Через несколько лет к ним добавится цифровой евро.

Мы настолько привыкли к удобству и скорости цифровых платежей, что наличные в кошельках становятся все более редким гостем. Поэтому может показаться, что евро в определенном смысле уже давно стал цифровым. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже несколько лет разрабатывает еще один способ расчетов - цифровой евро.

Что такое цифровой евро?

Это не новая валюта и не криптовалюта. Цифровой евро не должен заменить наличные деньги. Это деньги, выпущенные ЕЦБ в цифровой форме - своего рода цифровой аналог банкнот и монет, который можно будет использовать для расчетов в магазинах, интернете и между людьми. Предполагается также, что платежи в цифровых евро будут работать без подключения к интернету.

Однако если у нас уже есть банковские карты, мгновенные платежи и различные способы мобильных расчетов, возникает логичный вопрос - зачем нужен еще один способ оплаты?

Jauns.lv обратился в Latvijas Banka, чтобы разобраться, что именно представляет собой цифровой евро, чем он будет отличаться от денег на наших банковских счетах и что его введение на практике будет означать для жителей Латвии.

Следующая страница: Что именно представляет собой цифровой евро?

Темы

Европейский центральный банкБанк ЛатвииЦифровой евро

Другие сейчас читают