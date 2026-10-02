Скоро у нас появятся новые деньги. Что такое цифровой евро и зачем он нужен?

Это не новая валюта и не криптовалюта. Цифровой евро не должен заменить наличные деньги. Это деньги, выпущенные ЕЦБ в цифровой форме - своего рода цифровой аналог банкнот и монет, который можно будет использовать для расчетов в магазинах, интернете и между людьми. Предполагается также, что платежи в цифровых евро будут работать без подключения к интернету.