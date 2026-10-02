Не только деньги: демография Латвии зависит от чувства безопасности и единства

По его словам, Латвии также стоит искать то, что способно объединять людей. Сейчас же, считает профессор, общество далеко не всегда ощущает себя единым, особенно когда речь идет о стратегически важных для страны вопросах. "Сейчас я бы сказал, и выборы это показывают, мы не всегда чувствуем себя особенно едиными, находящимися на одной волне по большим стратегическим вопросам", - отметил он.