Не только деньги: демография Латвии зависит от чувства безопасности и единства
Почему в одних странах люди легко решаются заводить детей, а в других демографическая ситуация остается сложной? По мнению профессора, председателя Совета Латвийского университета Марциса Аузиньша, дело не только в уровне доходов - важную роль играет то, насколько безопасно и сплоченно люди чувствуют себя в своей стране и насколько уверенно смотрят в будущее.
В передаче "Preses kubs" на TV24 Аузиньш отметил, что в мировом масштабе существует на первый взгляд парадоксальная тенденция: чем более обеспеченным становится общество, тем заметнее могут становиться демографические проблемы. Однако, по его мнению, одной экономической ситуацией объяснить демографические процессы в Латвии нельзя. Отдельное значение может иметь ощущение безопасности и общественной сплоченности.
"Я думаю, что демография улучшается в тот момент, когда мы как общество чувствуем себя в безопасности, чувствуем себя едиными. В этот момент возникает своего рода зона комфорта", - пояснил Аузиньш.
При этом профессор признал, что в случае Латвии на ощущение безопасности непосредственно влияет геополитическая ситуация.
В качестве примера страны, где при развитой экономике демографическая ситуация выглядит иначе, Аузиньш привел Израиль. Он рассказал, что имел возможность достаточно долго находиться там и работать над различными проектами. "В Израиле одна из, если так можно сказать, лучших демографических ситуаций среди развитых обществ", - отметил он. По словам Аузиньша, он обсуждал эту тему с израильскими коллегами и спрашивал их, что, по их мнению, помогает сохранять такую демографическую ситуацию. В ответ они указывали на фактор, объединяющий общество.
При этом он обратил внимание на неоднородность израильского общества, где живут как еврейская, так и арабская часть населения. Поэтому, по его мнению, речь может идти не просто о демографическом поведении одной группы, а о факторах, которые помогают сохранять определенную стабильность общества.
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"Есть какие-то такие возможные объединяющие факторы. Я думаю, что мы на самом деле могли бы найти их и в Латвии", - считает Аузиньш.
По его словам, Латвии также стоит искать то, что способно объединять людей. Сейчас же, считает профессор, общество далеко не всегда ощущает себя единым, особенно когда речь идет о стратегически важных для страны вопросах. "Сейчас я бы сказал, и выборы это показывают, мы не всегда чувствуем себя особенно едиными, находящимися на одной волне по большим стратегическим вопросам", - отметил он.
По мнению Аузиньша, в контексте демографии особенно важно, насколько человек уверен в своем будущем. Речь идет не только о зарплате или материальном благополучии, но и о понимании того, насколько безопасно будет жить в стране в долгосрочной перспективе и создавать здесь семью.