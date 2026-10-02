Латвийские энтомологи сделали под Краславой открытия европейского масштаба

Platydema dejeanii распространен на значительной территории Евразии и встречается в лесах умеренного пояса от Пиренейских гор до Тихого океана. Однако в северной части Европы этот вид начал появляться лишь в последние годы. Недавно его обнаружили, в частности, в Литве. На сегодняшний день находка в дубовой роще Пилори является самым северо-восточным известным наблюдением этого вида в Европе. Жук связан с разрушающими древесину грибами, а для его обитания важно наличие в лесу отмерших лиственных деревьев.