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Жук Platydema dejeanii.
Жук Platydema dejeanii.
В Латвии

Латвийские энтомологи сделали под Краславой открытия европейского масштаба

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Во время разработки плана охраны природы национального парка Разна (RNP) исследователям удалось обнаружить возле озера Эжэзерс редкого жука из семейства чернотелок Platydema dejeanii. На сегодняшний день это самое северо-восточное известное место обитания этого вида в Европе.

Как сообщает Управление охраны природы, Platydema dejeanii был обнаружен в июне в дубовой роще Пилори. В Латвии этот вид впервые зарегистрировали только в 2024 году – в центральной части страны. Длина жука составляет около 5–6 мм. У него овальное, довольно плотное тело и надкрылья с хорошо выраженными бороздками. У самцов на лбу между глазами имеются два заметных рожка, а у самок – небольшие бугорки.

Platydema dejeanii распространен на значительной территории Евразии и встречается в лесах умеренного пояса от Пиренейских гор до Тихого океана. Однако в северной части Европы этот вид начал появляться лишь в последние годы. Недавно его обнаружили, в частности, в Литве. На сегодняшний день находка в дубовой роще Пилори является самым северо-восточным известным наблюдением этого вида в Европе. Жук связан с разрушающими древесину грибами, а для его обитания важно наличие в лесу отмерших лиственных деревьев.

Еще один редкий вид – Oxyporus mannerheimii – был обнаружен в июле в окрестностях Андрупене. До сих пор в Латвии было известно около 20 мест его обитания, однако в национальном парке Разна и его окрестностях этот вид найден впервые.

Oxyporus mannerheimii – жук длиной 7–9 мм с черным блестящим телом и короткими надкрыльями, которые не закрывают большую часть брюшка. Этот вид обитает в старых или естественных бореальных лесах. Его личинки развиваются в шляпочных грибах, преимущественно в старых плодовых телах грибов семейства болетовых, которыми они и питаются. Взрослые жуки питаются как грибами, так и различными мелкими беспозвоночными.

Участвующий в разработке плана охраны природы национального парка Разна исследователь жуков Дмитрий Тельнов подчеркивает значимость находок: "Обнаружение в национальном парке Разна вида, имеющего значение в европейском масштабе, свидетельствует о хорошем состоянии важных для него лесных биотопов и мест обитания на этой территории. Одновременно это указывает на чрезвычайно важную роль особо охраняемых природных территорий в сохранении мест обитания и популяций находящихся под угрозой или редких видов беспозвоночных".

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Управление охраны природы

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