Латвийские энтомологи сделали под Краславой открытия европейского масштаба
Во время разработки плана охраны природы национального парка Разна (RNP) исследователям удалось обнаружить возле озера Эжэзерс редкого жука из семейства чернотелок Platydema dejeanii. На сегодняшний день это самое северо-восточное известное место обитания этого вида в Европе.
Как сообщает Управление охраны природы, Platydema dejeanii был обнаружен в июне в дубовой роще Пилори. В Латвии этот вид впервые зарегистрировали только в 2024 году – в центральной части страны. Длина жука составляет около 5–6 мм. У него овальное, довольно плотное тело и надкрылья с хорошо выраженными бороздками. У самцов на лбу между глазами имеются два заметных рожка, а у самок – небольшие бугорки.
Platydema dejeanii распространен на значительной территории Евразии и встречается в лесах умеренного пояса от Пиренейских гор до Тихого океана. Однако в северной части Европы этот вид начал появляться лишь в последние годы. Недавно его обнаружили, в частности, в Литве. На сегодняшний день находка в дубовой роще Пилори является самым северо-восточным известным наблюдением этого вида в Европе. Жук связан с разрушающими древесину грибами, а для его обитания важно наличие в лесу отмерших лиственных деревьев.
Еще один редкий вид – Oxyporus mannerheimii – был обнаружен в июле в окрестностях Андрупене. До сих пор в Латвии было известно около 20 мест его обитания, однако в национальном парке Разна и его окрестностях этот вид найден впервые.
Oxyporus mannerheimii – жук длиной 7–9 мм с черным блестящим телом и короткими надкрыльями, которые не закрывают большую часть брюшка. Этот вид обитает в старых или естественных бореальных лесах. Его личинки развиваются в шляпочных грибах, преимущественно в старых плодовых телах грибов семейства болетовых, которыми они и питаются. Взрослые жуки питаются как грибами, так и различными мелкими беспозвоночными.
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Участвующий в разработке плана охраны природы национального парка Разна исследователь жуков Дмитрий Тельнов подчеркивает значимость находок: "Обнаружение в национальном парке Разна вида, имеющего значение в европейском масштабе, свидетельствует о хорошем состоянии важных для него лесных биотопов и мест обитания на этой территории. Одновременно это указывает на чрезвычайно важную роль особо охраняемых природных территорий в сохранении мест обитания и популяций находящихся под угрозой или редких видов беспозвоночных".