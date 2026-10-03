Сегодня в Латвии выбирают 15-й Сейм: где голосовать и как правильно заполнить бюллетень

Если человек уже отдал голос на хранение, но в субботу проголосует еще раз, учтут его последний голос. После закрытия участков комиссии проверят, не голосовал ли избиратель повторно, а затем обработают конверты с голосами, сданными на хранение. Внешние регистрационные конверты позволяют провести эту проверку, не раскрывая, за кого именно проголосовал человек. Действительные запечатанные конверты смешают с остальными и только после этого вскроют.