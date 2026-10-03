Сегодня в Латвии выбирают 15-й Сейм: где голосовать и как правильно заполнить бюллетень
В субботу, 3 октября, в Латвии и за рубежом проходят выборы в 15-й Сейм. Где можно проголосовать, какой документ взять с собой и как отметить кандидатов в бюллетене - собрали подробную инструкцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Где и когда голосовать
Избирательные участки в Латвии и за рубежом открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего в Латвии работают 933 участка. Найти ближайший, уточнить его адрес и проверить, приспособлен ли он для людей с нарушениями движения, можно на сайте iecirkni.cvk.lv.
На выборах в Сейм можно проголосовать на любом участке в Латвии, а не только по месту жительства. Но участок определяет, бюллетени какого округа выдадут избирателю. В стране пять округов: Рижский, Видземский, Земгальский, Латгальский и Курземский. Поэтому, например, проголосовав в Елгаве, избиратель получит бюллетени Земгальского округа, а не Рижского. Находящиеся за границей граждане Латвии голосуют за кандидатов Рижского округа.
В день выборов также будут работать 82 места выездного голосования. Там комиссия принимает голоса по отдельному графику, поэтому адреса и часы работы нужно проверить на сайте ЦИК.
Кто может голосовать и что взять с собой
В выборах могут участвовать граждане Латвии, которым исполнилось 18 лет. С собой нужно взять действующий паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности eID. Без действующего документа проголосовать нельзя. Заранее регистрироваться на участке не нужно: сотрудник комиссии проверит данные в электронном регистре избирателей.
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ЦИК выдает избирателю комплект бюллетеней своего округа и один проштампованный конверт. В кабинке нужно выбрать бюллетень только одного списка.
Как заполнить бюллетень
Голосовать нужно самостоятельно в кабине или специально отгороженном месте, чтобы выбор оставался тайным. Выберите список партии или объединения, за который хотите проголосовать. Бюллетень можно оставить без изменений или отметить отношение к отдельным кандидатам: заполнить овал в колонке PAR напротив кандидата, которого вы особенно поддерживаете, или в колонке PRET напротив кандидата, которого не поддерживаете. Имена кандидатов зачеркивать не нужно. Отметки необязательны.
Положите в конверт один выбранный бюллетень, заклейте его и опустите в урну. Неиспользованные бюллетени можно оставить у выхода или забрать с собой. Пустой конверт, несколько бюллетеней в одном конверте, порванный бюллетень или бюллетень другого округа сделают голос недействительным.
Если человек не может прийти на участок
Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут добраться до участка, а также ухаживающие за заболевшими людьми могут попросить организовать голосование по месту нахождения - например, дома или в учреждении ухода. Письменное заявление ЦИК рекомендует подать заблаговременно, желательно до 12:00 в день выборов. Более поздние заявления комиссия выполнит, если успеет приехать к избирателю до окончания голосования.
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Если заявление уже подано, но к 15:00 избирателя еще не посетили, нужно связаться с избирательной комиссией своего самоуправления.
Что будет с голосами, отданными на хранение
По данным ЦИК, к началу дня выборов проголосовали 164 548 человек - 10,56% избирателей, имеющих право голоса. В этот показатель входят голоса, отданные на хранение, а также голоса по почте и по месту нахождения.
Если человек уже отдал голос на хранение, но в субботу проголосует еще раз, учтут его последний голос. После закрытия участков комиссии проверят, не голосовал ли избиратель повторно, а затем обработают конверты с голосами, сданными на хранение. Внешние регистрационные конверты позволяют провести эту проверку, не раскрывая, за кого именно проголосовал человек. Действительные запечатанные конверты смешают с остальными и только после этого вскроют.
Как будут считать голоса и когда ждать результаты
После окончания голосования комиссии начнут считать бюллетени вручную. Сканировать их не будут. Подсчет пройдет в открытых заседаниях избирательных комиссий: за ним смогут наблюдать уполномоченные наблюдатели и представители средств массовой информации.
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Единого времени, к которому подсчет завершится во всех участках, нет. Предварительные результаты ЦИК будет публиковать постепенно, по мере поступления данных от комиссий. Официальные результаты должны утвердить до 19 октября.
На следующие четыре года изберут 100 депутатов. В Рижском округе распределяют 38 мест в Сейме, в Видземском - 26, в Земгальском - 13, в Латгальском - 12, в Курземском - 11. Мандаты распределяются между списками, набравшими не менее 5% голосов по стране; при расчете применяется метод Сен-Лагю.
Дополнительная информация о выборах и участках доступна на сайте ЦИК cvk.lv. Информационный телефон комиссии: 67019999.