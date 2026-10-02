Правительству впервые показали полную картину Rail Baltica - завершить трассу к 2030 году невозможно

Министр подчеркнул, что железнодорожную систему Балтии необходимо соединить с европейской. В нынешних геополитических условиях такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности, однако затраты должны быть разумными. В соответствии с выводами оценки проект необходимо основательно пересмотреть и оптимизировать, чтобы сделать его реально осуществимым. Также предстоит договориться с Европейской комиссией о ходе его реализации, включая сроки и финансирование.