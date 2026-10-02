Правительству впервые показали полную картину Rail Baltica - завершить трассу к 2030 году невозможно
В четверг, 1 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством сообщения информационный доклад о стратегии дальнейшей реализации проекта Rail Baltica в Латвии.
В документе представлены несколько сценариев завершения проекта, их стоимость и прогнозы необходимого дополнительного финансирования из государственного бюджета. После заседания министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что для успешной реализации проекта нужны как дополнительные средства, так и существенные изменения в управлении, планировании и контроле расходов.
"В последние четыре месяца одной из моих задач было выяснить реальное положение дел в проекте Rail Baltica. Впервые за время его реализации Кабинету министров представили полную картину. Обобщив доступную информацию, мы можем заключить, что строительство основной трассы Rail Baltica к 2030 году технически невозможно, а расходы на проект необходимо коренным образом пересмотреть", - заявил Козловскис.
Независимая оценка выявила необходимость пересмотра проекта
В соответствии с решением Кабинета министров от 10 июня 2025 года для углубленной оценки проекта привлекли международную консалтинговую компанию Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects (Alvarez & Marsal). Ее задачей было всесторонне проанализировать реализацию Rail Baltica в Латвии с точки зрения управления, финансов, экономики, технологий и права, выявить риски и возможности для улучшений, а также подготовить рекомендации по дальнейшей работе.
В оценке Alvarez & Marsal сделан вывод: с учетом нынешних расчетов капитальных затрат, прогнозируемого дефицита финансирования и графика работ реализовать Rail Baltica в Латвии при существующем подходе невозможно. При этом одного привлечения дополнительных средств недостаточно - необходимы существенные структурные изменения, в том числе в управлении проектом, планировании и контроле расходов.
Министр подчеркнул, что железнодорожную систему Балтии необходимо соединить с европейской. В нынешних геополитических условиях такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности, однако затраты должны быть разумными. В соответствии с выводами оценки проект необходимо основательно пересмотреть и оптимизировать, чтобы сделать его реально осуществимым. Также предстоит договориться с Европейской комиссией о ходе его реализации, включая сроки и финансирование.
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Определят минимальный объем проекта, необходимый для работы трассы
Следуя рекомендациям Alvarez & Marsal, правительство решило разработать минимальную работоспособную конфигурацию проекта - MVC, или minimum viable configuration. Она позволит четко определить минимальный объем работ и набор инфраструктуры, необходимых для функционирования основной трассы Rail Baltica.
Для этого до конца 2026 года Министерство сообщения проведет изучение рынка для привлечения внешнего независимого консультанта. Затем ведомство сообщит Кабинету министров о результатах и о финансировании, необходимом для разработки MVC.
Новые обязательства потребуют разрешения правительства
До разработки MVC и принятия дальнейших решений уже начатые работы по проекту продолжатся в пределах выделенного финансирования. Однако брать на себя новые финансовые или договорные обязательства по Rail Baltica без разрешения Кабинета министров будет запрещено.
После разработки MVC вопрос о выделении средств из государственного бюджета рассмотрят в ходе подготовки бюджетного законопроекта на соответствующий год.
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До конца 2026 года Государственная канцелярия совместно с Министерством сообщения также представит правительству юридически, институционально и финансово обоснованное предложение по созданию модели управления проектом под надзором Кабинета министров. Эта модель должна обеспечить руководство процессом разработки MVC.
Кроме того, Министерство сообщения подготовит отдельный информационный доклад о средствах из государственного бюджета, необходимых для содержания и консервации уже построенной инфраструктуры Rail Baltica.
Для стран Балтии будут добиваться 10 миллиардов евро
Министерство иностранных дел и Министерство сообщения продолжат отстаивать утвержденную позицию Латвии на переговорах с институтами Европейского союза. Цель - добиться выделения странам Балтии 10 миллиардов евро на реализацию Rail Baltica в рамках многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы при европейском софинансировании в размере 85%.