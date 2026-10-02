В Литве решили использовать украинскую систему обнаружения дронов

„Вместо того чтобы создавать все заново, мы адаптируем уже работающие в Украине системы. Таким образом мы последовательно укрепляем всю цепь противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации угроз“, – заявил министр обороны Робертас Каунас.