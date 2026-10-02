В Литве решили использовать украинскую систему обнаружения дронов
В Литве внедряется экспериментальная система наблюдения за воздушным пространством SkyFortress – разработанная в Украине акустическая система обнаружения дронов, предназначенная для фиксации низколетящих объектов по издаваемому ими звуку или радиосигналам. Об этом сообщило литовское Министерство обороны.
„Вместо того чтобы создавать все заново, мы адаптируем уже работающие в Украине системы. Таким образом мы последовательно укрепляем всю цепь противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации угроз“, – заявил министр обороны Робертас Каунас.
SkyFortress дополняет первый этап этой цепи – наблюдение: система с помощью искусственного интеллекта обнаруживает и отслеживает низколетящие дроны или крылатые ракеты.
Минобороны Литвы отмечает, что система способна в реальном времени классифицировать объекты, оставляющие акустические или электромагнитные следы.
По данным министерства, согласно подписанному летом этого года договору, также предусмотрена обработка собранных датчиками данных, использование библиотек акустических и радиочастотных цифровых подписей на основе несекретных данных и обучение персонала.