"Я принципиально не говорю по-русски": в Литве разгорелся "языковой" скандал вокруг детского психиатра

Слушнис называет заявления Ругинене и Скуодене ложью и подчеркивает, что ни министр, ни руководитель службы защиты прав ребенка лично не присутствовали при произошедшем. "У меня возникает вопрос, не должен ли я обратиться в суд из-за их лжи. Эти две дамы там не были и ничего не слышали. Возможно, они даже жалобу не видели", - заявил психиатр. Он также считает, что Служба защиты прав ребенка фактически ведет против него кампанию, поскольку разногласия между ними возникали и ранее в других сферах.