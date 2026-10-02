"Я принципиально не говорю по-русски": в Литве разгорелся "языковой" скандал вокруг детского психиатра
В Литве разгорелся спор вокруг оказания медицинской помощи русскоязычному подростку, оказавшемуся в кризисной ситуации. Представители Службы защиты прав ребенка заявили, что детский психиатр Линас Слушнис отказался оказать подростку помощь из-за того, что тот не говорил по-литовски. Сам врач категорически отвергает это утверждение и говорит, что помощь была оказана, сообщает lrt.lt.
Бывший депутат, консерватор Линас Слушнис рассказал в соцсетях, что инцидент произошел в июле в отделении неотложной помощи клиник Сантарос. Туда пришел подросток примерно 16 лет, которого сопровождали специалисты Службы защиты прав ребенка. Как утверждает психиатр, сопровождавшие подростка специалисты сказали ему, что тот не понимает литовский язык, и спросили, может ли он провести консультацию на русском.
Слушнис, по его словам, спросил специалистов, говорят ли они по-русски и могут ли переводить его вопросы подростку. В итоге именно так и произошло: специалисты переводили вопросы, врач оценил состояние подростка и выписал направление в специализированное медицинское учреждение. Слушнис утверждает, что медицинская помощь подростку была оказана, и обвинения в том, что он отказался его лечить, являются ложью.
"Я принципиально больше не говорю по-русски. Почему, работая в Литве, я должен на нем говорить? Давайте уже наконец закончим эти истории о том, что все должны говорить по-русски", - заявил психиатр.
Он отметил, что владеет тремя иностранными языками - английским, французским и русским. По его словам, к нему обращаются также франкоязычные, немецкоязычные и арабоязычные пациенты, однако в таких случаях пациенты приводят человека, который может переводить.
При этом руководитель Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления Илма Скуодене изложила другую версию произошедшего. В комментарии порталу 15min она заявила, что ребенок особенно уязвим, имеет расстройство аутистического спектра, потерял близких и находится под опекой. По словам Скуодене, когда специалисты по защите прав ребенка предложили обеспечить перевод, врач, как утверждается, отказался. После этого специалисты службы составили жалобу в клиники Сантарос.
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Версия министра
Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене также публично выступила по поводу этой истории. По ее словам, специалисты по защите прав ребенка, сопровождавшие подростка в медицинское учреждение, предложили обеспечить перевод, поэтому от врача не требовалось говорить по-русски.
Ругинене утверждает, что Линас Слушнис отказался выполнять свои обязанности, хотя ребенок находился в критической ситуации и был на грани самоубийства.
"Я не могу поверить в то, что вижу – врач отказался предоставить ребенку жизненно важную помощь, поскольку тот не говорил по-литовски", - заявила министр, добавив, что подобные действия, по ее мнению, дискредитируют систему здравоохранения. По словам Ругинене, после того как Слушнис не согласился оказать помощь, подростка отвезли в другое медицинское учреждение, где о нем позаботились.
Министр также заявила, что эту ситуацию могли бы оценить компетентные учреждения, в том числе Генеральная прокуратура, если имеются основания рассматривать вопрос об ответственности по статье 144 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает ответственность за неоказание помощи человеку, когда существовала угроза его жизни, а лицо имело возможность оказать помощь. В зависимости от обстоятельств наказанием могут быть общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.
Что отвечает психиатр
Слушнис называет заявления Ругинене и Скуодене ложью и подчеркивает, что ни министр, ни руководитель службы защиты прав ребенка лично не присутствовали при произошедшем. "У меня возникает вопрос, не должен ли я обратиться в суд из-за их лжи. Эти две дамы там не были и ничего не слышали. Возможно, они даже жалобу не видели", - заявил психиатр. Он также считает, что Служба защиты прав ребенка фактически ведет против него кампанию, поскольку разногласия между ними возникали и ранее в других сферах.
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По словам Слушниса, министр Инга Ругинене так бурно отреагировала на ситуацию, поскольку сама русскоязычная и окончила русскую школу.
"Она и сама, когда пишет по-литовски, допускает грубые ошибки. Я видел ее тексты", — говорит Слушнис.
По словам Слушниса, после жалобы он объяснился с руководством клиник Сантарос, однако никаких претензий к нему предъявлено не было и взыскания он не получил.