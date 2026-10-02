Политолог назвала самые большие сюрпризы, которые возможны на выборах в Сейм

В целом мы видим, что господин Шлесерс будет представлен в парламенте, но вопрос в том, будет ли он представлен в коалиции или правительстве. Скорее кажется, что нет, так как последние ответы на различные публичные вопросы, где господина Кулбергса спрашивали, видит ли он сотрудничество с LPV как с партнером по коалиции, были отрицательными.