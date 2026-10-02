Политолог назвала самые большие сюрпризы, которые возможны на выборах в Сейм
В субботу состоятся выборы в 15-й Сейм. Политолог Лелде Метла-Розентале в интервью порталу Jauns.lv рассказала о нескольких политических силах, результаты которых могут удивить.
Избиратели определят судьбу "Нового единства"
"Конечно, у нас все еще есть политические силы, у которых сравнительно низкие рейтинги, но они находятся выше 5-процентного барьера. Тут вопрос о Jaunā vienotība (JV) - как до конца определится избиратель".
Часть лояльных JV избирателей может задуматься, дать ли еще раз кредит доверия этой партии или отправиться куда-то еще.
"Здесь может быть потенциальный сюрприз, если внезапно JV вообще не пройдет в парламент. Тогда мы могли бы сказать, что это крайне стремительное падение".
Вместе с тем политолог напомнила, что в 13-й Сейм JV прошла с очень небольшим количеством мандатов, за чем последовала стремительная волна популярности, а затем спад.
"Для развития Латвии" может вырваться в парламент
Второй интересный вопрос касается партии Latvijas attīstībai (LA). "Это партия, которая находится ниже 5-процентного барьера, но в то же время в публичном пространстве мы в последнее время видим разную рекламу, которая, возможно, может больше напомнить избирателям об этой политической силе. На предвыборных дебатах они тоже участвовали достаточно мощно с сильными кандидатами".
Читайте продолжение после рекламы
Так как JV и LA идеологически очень похожие партии, возможно, часть колеблющихся избирателей больше склонится в пользу LA. Может случиться так, что это даст LA рывок, и партия спустя долгое время вернется в национальный парламент.
Часть молодежи может не выбрать "Прогрессивных"
Метла-Розентале обратила внимание на то, что последние рейтинги партий достаточно стабильны. Свежие показатели свидетельствовали о небольшом снижении поддержки Progresīvie.
"Возможно, это потому, что выборы близко. Мы традиционно принимаем, что большая часть молодежи, когда им задают вопрос, за кого они будут голосовать, отвечают, что за Progresīvie, так как есть общепринятое мнение, что молодежь голосует за них".
Возможно, по мере приближения выборов молодежь больше не отвечает абстрактным выбором. "Возможно, они еще поговорят со своими домашними или кем-то еще и сделают выбор более взвешенно". Тогда возможно, что часть решит поддержать другую политическую силу, а не делать автоматический выбор и голосовать за Progresīvie.
Больше всего голосов может получить "Объединенный список"
Насколько большую победу одержит политическая сила нынешнего премьер-министра Андриса Кулбергса Apvienotais saraksts (AS)?
Читайте продолжение после рекламы
"Похоже, что AS будет доминирующей силой с наибольшим перевесом голосов".
Скорее всего, в последний момент перед выборами не произойдет ничего настолько чрезвычайного, чтобы разрушить популярность AS. "Возможно, еще какой-то избиратель в последний момент задаст себе вопрос [действительно ли голосовать за AS]".
AS и Кулбергс создали впечатление, что после долгого периода стагнации, в котором было ощущение, что ничего не происходило, внезапно снова что-то начало происходить. Однако перед выборами избиратели могут спросить себя, только ли это ощущение или под ним есть реальная основа.
Таким образом, избиратели могут принять решение, немного больше вникая и анализируя ситуацию. Поступая так, кто-то, кто месяц назад хотел голосовать за AS, все же проголосует за другую партию.
Первая эйфория закончилась
Небольшое падение рейтингов AS может свидетельствовать о том, что первая эйфория избирателей немного утихла, и они понимают, что не бывает так, чтобы кто-то пришел с волшебной палочкой и все привел в порядок. Они могут начать взвешивать более прагматично.
"Мы можем прогнозировать, что AS будет формировать и следующее правительство и станет той силой, вокруг которой сконцентрируются [другие партии]", - сказала Метла-Розентале.
Кулбергс отнял голоса у Шлесерса
Говоря о партии Latvija pirmajā vietā (LPV) и ее лидере Айнарсе Шлесерсе, политолог сказала, что его популярность и электорат стабильны.
Читайте продолжение после рекламы
"Конечно, мы видели, что господин Кулбергс немного снизил рейтинги LPV, так как они оба [Кулбергс и Шлесерс] представляют похожий стиль коммуникации, как обращаться к избирателям. Возможно, передумает часть так называемых латышских избирателей, которые сомневались в позиции господина Шлесерса по национальным вопросам и геополитической ориентации, например, смотря на фото с мэром Даугавпилса господином Элксниньшем в социальных сетях и одновременно смотря на включение бывшего мэра Резекне Барташевича первым номером в Латгалии".
Возможно, эти вещи заставили кого-то из избирателей склониться в пользу партии, которую представляет Кулбергс. Он так же энергичен и привлекателен, как Шлесерс, но с более четким и убедительным геополитическим курсом.
Скорее всего, Шлесерс не будет в правительстве
В целом мы видим, что господин Шлесерс будет представлен в парламенте, но вопрос в том, будет ли он представлен в коалиции или правительстве. Скорее кажется, что нет, так как последние ответы на различные публичные вопросы, где господина Кулбергса спрашивали, видит ли он сотрудничество с LPV как с партнером по коалиции, были отрицательными.
Оценивая рейтинги других партий, можно сказать: если JV и Zaļo un Zemnieku savienība проходят в Сейм, есть достаточно большие возможности сформировать правительство без LPV.
"Прогрессивные" тоже могут не работать в Кабинете министров
В похожей ситуации находятся Progresīvie. Эта политическая сила тоже может оказаться не первым выбором для других партий при формировании коалиции.
Читайте продолжение после рекламы
Учитывая ранее проведенные красные линии, можно сказать, что и LPV, и Progresīvie определенно пройдут в следующий Сейм, но вряд ли будут работать в следующем правительстве, сказала эксперт.
Степаненко обращается и к латышским избирателям
В свою очередь лидер объединения партий Suverēnā vara / Jaunlatvieši Юлия Степаненко действует очень убедительно, дала оценку политолог. Благодаря Jaunlatvieši Степаненко удалось привлечь к кругу своих сторонников и часть латышского электората.
Возможно, это та часть латышей, которые не вникали или их не интересует геополитическая ориентация этого объединения партий, например, когда Степаненко не смогла до конца ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, как видит будущее сотрудничество с Россией, какова роль Украины и нужно ли нам помогать Украине. Она высказывалась, что нам нужно больше думать о себе, а не об Украине, и вообще нужен не конфликт, а мир.
Возможно, латыши изменят мнение о Степаненко
Те латышские избиратели, которые больше ориентировались на социально-политические обещания этой политической силы о лучшей жизни, возможно, могут изменить свое мнение после последних событий, которые актуализировали денежные потоки Степаненко от отца и связи отца с правящей политической элитой в России.
Читайте продолжение после рекламы
После этой информации часть латышского электората может уйти от объединения.
Определенно убедительная оппозиция
В свою очередь другая часть последователей объединения, которые поддерживают ее геополитический курс, может еще больше укрепиться в своей поддержке и определенно пойти на выборы.
"Конечно, госпожа Степаненко будет в парламенте, но совершенно понятно, что она, подобно в свое время Saskaņa, окажется в убедительной изоляции от остальных политических сил. Потенциальное сотрудничество не рассматривается ни при каких обстоятельствах, поэтому это будет убедительная оппозиция", - заключила политолог.