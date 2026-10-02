До 12 лет тюрьмы: в Латвии резко ужесточили наказания за экологические преступления

За наиболее тяжкие экологические преступления поправки предусматривают лишение свободы на срок до восьми, десяти, а в отдельных случаях – даже до двенадцати лет. Такие наказания будут применяться, если окружающей среде причинен необратимый ущерб, уничтожены охраняемые экосистемы или наступили другие тяжкие последствия. Одновременно уточнены отдельные случаи освобождения от уголовной ответственности, чтобы она не применялась к лицам, соблюдавшим требования нормативных актов и не причинявшим умышленного вреда особо охраняемым видам или местам их обитания, а также к лицам, которые принимают меры по ограничению распространения инвазивных чужеродных видов.