До 12 лет тюрьмы: в Латвии резко ужесточили наказания за экологические преступления
Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону. Они предусматривают более суровые наказания за тяжкие преступления против окружающей среды, одновременно уточняя условия привлечения к уголовной ответственности.
Принятые Сеймом поправки устанавливают уголовную ответственность за серьезные нарушения в сфере охраны окружающей среды, в том числе за загрязнение, незаконные действия с опасными веществами, противоправное загрязнение моря, нарушение правил обращения с отходами и другие деяния, причиняющие существенный вред окружающей среде.
Уголовная ответственность предусмотрена также за преднамеренное внедрение и распространение инвазивных чужеродных видов, осуществление деятельности без предусмотренной законом оценки воздействия на окружающую среду, уничтожение особо охраняемых видов и мест их обитания, а также за незаконный вывод на рынок в значительном объеме определенной сельскохозяйственной и лесной продукции.
За наиболее тяжкие экологические преступления поправки предусматривают лишение свободы на срок до восьми, десяти, а в отдельных случаях – даже до двенадцати лет. Такие наказания будут применяться, если окружающей среде причинен необратимый ущерб, уничтожены охраняемые экосистемы или наступили другие тяжкие последствия. Одновременно уточнены отдельные случаи освобождения от уголовной ответственности, чтобы она не применялась к лицам, соблюдавшим требования нормативных актов и не причинявшим умышленного вреда особо охраняемым видам или местам их обитания, а также к лицам, которые принимают меры по ограничению распространения инвазивных чужеродных видов.
Более суровые наказания предусмотрены и за ряд других экологических преступлений, в том числе за нарушение правил обращения с отходами, загрязнение атмосферного воздуха и моря, поджог леса, а также сокрытие данных о загрязнении окружающей среды.
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Поправки разработаны для приведения законодательства Латвии в соответствие с принятой в 2024 году директивой Европейского парламента и Совета об уголовно-правовой защите окружающей среды и усиления борьбы с тяжкими экологическими преступлениями на всей территории Европейского союза.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия оказалась на втором месте в ЕС по важному экологическому показателю.