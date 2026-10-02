В Латвии призванных на службу начали штрафовать за неявку на проверки
Четырем призванным на Государственную службу обороны (VAD) молодым людям назначили штрафы по 100 евро за неявку без уважительной причины на проверки, назначенные Министерством обороны (AM), свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Военная полиция 25 сентября приняла решения по четырем делам об административных нарушениях, назначив каждому из молодых людей штраф в размере 20 единиц, или 100 евро. Оштрафованные молодые люди родились в период с 2005 по 2007 год.
В другой публикации Latvijas Vestnesis в начале сентября сообщалось, что в общей сложности десять призванных на VAD молодых мужчин, включая четырех упомянутых, были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с их неявкой на проверки.
Четыре дела были рассмотрены 25 сентября, а информация о принятых по ним решениях опубликована в выпуске Latvijas Vestnesis от 2 октября. Остальные шесть молодых людей были приглашены на рассмотрение дел 29 сентября. Информации о решениях по их делам в Latvijas Vestnesis пока нет.
В сентябре в Latvijas Vestnesis также было опубликовано сообщение о назначении штрафа одному призванному на VAD молодому человеку 2007 года рождения, который без уважительной причины не явился в Министерство обороны на проверки. Ему назначили штраф в размере 150 евро.
Закон о VAD предусматривает, что призывник обязан явиться на проверки в указанное в повестке Министерства обороны место и время и пройти их до конца. За неявку на назначенные призывнику проверки или их незавершение без уважительной причины может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере до 150 единиц, или 750 евро.
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