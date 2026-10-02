В Латвии призванных на службу начали штрафовать за неявку на проверки
Фото: Ieva Leiniša/LETA
Призванных на службу наказали за неявку на проверки.
В Латвии

В Латвии призванных на службу начали штрафовать за неявку на проверки

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Четырем призванным на Государственную службу обороны (VAD) молодым людям назначили штрафы по 100 евро за неявку без уважительной причины на проверки, назначенные Министерством обороны (AM), свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Военная полиция 25 сентября приняла решения по четырем делам об административных нарушениях, назначив каждому из молодых людей штраф в размере 20 единиц, или 100 евро. Оштрафованные молодые люди родились в период с 2005 по 2007 год.

В другой публикации Latvijas Vestnesis в начале сентября сообщалось, что в общей сложности десять призванных на VAD молодых мужчин, включая четырех упомянутых, были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с их неявкой на проверки.

Четыре дела были рассмотрены 25 сентября, а информация о принятых по ним решениях опубликована в выпуске Latvijas Vestnesis от 2 октября. Остальные шесть молодых людей были приглашены на рассмотрение дел 29 сентября. Информации о решениях по их делам в Latvijas Vestnesis пока нет.

В сентябре в Latvijas Vestnesis также было опубликовано сообщение о назначении штрафа одному призванному на VAD молодому человеку 2007 года рождения, который без уважительной причины не явился в Министерство обороны на проверки. Ему назначили штраф в размере 150 евро.

Закон о VAD предусматривает, что призывник обязан явиться на проверки в указанное в повестке Министерства обороны место и время и пройти их до конца. За неявку на назначенные призывнику проверки или их незавершение без уважительной причины может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере до 150 единиц, или 750 евро.

Решения Военной полиции можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.

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