В Латвии призванных на службу начали штрафовать за неявку на проверки

Закон о VAD предусматривает, что призывник обязан явиться на проверки в указанное в повестке Министерства обороны место и время и пройти их до конца. За неявку на назначенные призывнику проверки или их незавершение без уважительной причины может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере до 150 единиц, или 750 евро.