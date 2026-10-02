Трагедия в Талси: женщина погибла после наезда автомобиля во дворе
Обычный выезд со двора в Талси закончился трагедией: пожилая женщина попала под автомобиль и позже умерла в больнице.
Вчера вскоре после 9 часов в Талси на улице Драудзибас мужчина, выезжая задним ходом на автомобиле Volvo со двора здания, сбил пешехода 1944 года рождения. Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, однако позднее поступила информация о ее смерти.
В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, устанавливаются точные обстоятельства аварии.
Вчера семь человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, еще по одному - в Земгале, Видземе и Курземе. Трое из пострадавших были велосипедистами.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала двух водителей, еще один водитель был пойман после употребления наркотических веществ. Двое задержанных находились за рулем в настолько сильном опьянении, что им грозит уголовная ответственность. Их транспортные средства будут конфискованы либо с них взыщут стоимость автомобилей.
За превышение скорости водителям вчера оформили 188 протоколов: в Рижском регионе наказаны десять водителей, в Земгале - 49, в Латгале - 47, в Видземе - 43, в Курземе - 39. Еще трое водителей наказаны за агрессивное вождение.
Всего за сутки полиция оформила 468 протоколов за нарушения правил дорожного движения.