Трагедия в Талси: женщина погибла после наезда автомобиля во дворе

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала двух водителей, еще один водитель был пойман после употребления наркотических веществ. Двое задержанных находились за рулем в настолько сильном опьянении, что им грозит уголовная ответственность. Их транспортные средства будут конфискованы либо с них взыщут стоимость автомобилей.