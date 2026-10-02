Дефицит нефтепродуктов в Европе достиг критического уровня
Перебои с поставками и вмешательство правительств в регулирование цен на топливо вызывают по всей Европе резкие колебания цен на бензин и дизельное топливо на фоне того, что дефицит нефтепродуктов достиг критического уровня.
Конфликт между США и Ираном продолжает мешать работе нефтеперерабатывающих заводов в регионе Персидского залива, что значительно ограничило доступность нефтепродуктов. Решение России продлить запрет на экспорт дизельного топлива еще больше усугубило ситуацию с надежностью поставок в Европу. В результате возник дефицит нефтепродуктов на фоне исторически высокой маржи нефтепереработки.
"Мировые потоки дизельного топлива остаются на 1,3-1,4 миллиона баррелей в сутки ниже, чем годом ранее, что оставило Европе минимальный буфер перед осенним сезоном технического обслуживания НПЗ. В ближайшее время станет ясно, будет ли и в каких масштабах плановое осеннее техобслуживание заводов перенесено на весну, чтобы поддержать производство в напряженной ситуации", – комментируют эксперты.
Чтобы сдержать высокие цены на топливо, несколько европейских стран ввели специальные меры для ограничения розничных цен и ослабления давления на бюджет. В частности, с 1 октября и до конца года Германия снизила энергетический налог на топливо для автотранспорта на 14,04 цента за литр и планирует ввести потолок цен на топливо не позднее 1 января 2027 года.
Существенный риск для цен на моторное топливо также представляют дополнительные ограничения предложения. Президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для снижения внутренних цен. По оценке Goldman Sachs, полный запрет на экспорт дизельного топлива из США привел бы к росту цен на него в Европе на три доллара за баррель, то есть чуть менее чем на 2%.
Тем временем агентство Reuters сообщило, что Китай приостановил экспорт топлива, а также отменил уже согласованные октябрьские поставки бензина и авиатоплива. В сложившейся ситуации смягчить рост цен могло бы использование стратегических резервов Европы.
"Ожидается, что 15 октября лидеры Европейского союза соберутся для обсуждения использования чрезвычайных резервов, однако следует учитывать, что запасы бензина в Европе по сравнению с запасами дизельного топлива критически малы", – отмечают специалисты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Литве раскритиковали снижение правительством Латвии цен на топливо.