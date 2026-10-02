Дефицит нефтепродуктов в Европе достиг критического уровня

Существенный риск для цен на моторное топливо также представляют дополнительные ограничения предложения. Президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для снижения внутренних цен. По оценке Goldman Sachs, полный запрет на экспорт дизельного топлива из США привел бы к росту цен на него в Европе на три доллара за баррель, то есть чуть менее чем на 2%.