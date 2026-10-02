Три года после трагедии 7 октября - в Риге почтут память погибших в Израиле
7 октября в 18:00 у памятника Свободы в Риге состоится памятное мероприятие, посвященное третьей годовщине нападения террористической группировки ХАМАС и других вооруженных группировок на Израиль. Его организуют Еврейская община Латвии и общество Jewnited.
7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС и другие вооруженные группировки совершили масштабное нападение на юг Израиля. Были убиты более 1200 человек, преимущественно мирные жители, еще 251 человека похитили и увезли в сектор Газа. Среди погибших и похищенных были дети и пожилые люди.
Организаторы призывают собраться у памятника Свободы, чтобы зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить тех, кто был похищен.
"Прошло три года со дня трагедии 7 октября. Но и сегодня помнить о ней должны не только те, кого она затронула лично. Помнить о жертвах массового насилия - ответственность всего общества, всех нас. Именно память об этих ужасающих событиях помогает нам осознавать, где проходит граница между добром и злом, между равнодушием и человечностью. Вспоминая трагедии прошлого, мы должны сохранять в себе человечность. Насилие не должно быть нормой жизни ни сейчас, ни в будущем. Поэтому всем нам так важно 7 октября прийти к памятнику Свободы, чтобы почтить память погибших, поддержать выживших и подтвердить, что человеческая жизнь, сострадание и неприятие насилия - наши важнейшие ценности", - подчеркнул вице-президент Еврейской общины Латвии Дмитрий Крупников.
В Риге пройдет встреча с раввином Мотлом Гордоном
В рамках программы мероприятий к годовщине 7 октября в Риге также состоится встреча с раввином Мотлом Гордоном "Три года спустя. От трагедии к стратегии".
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За последние три года события 7 октября и последовавшая за ними война существенно повлияли на израильское общество и еврейские общины по всему миру. На встрече обсудят, как общество Израиля отреагировало на кризис, какую роль сыграли гражданские и общинные инициативы и как опыт последних трех лет изменил представления о долгосрочной стратегии и ответственности еврейских общин.
Раввин Мотл Гордон с 2022 года живет в Иерусалиме. После 7 октября 2023 года он вместе с единомышленниками создал международный медиапроект hopescrolling, цель которого - поддерживать людей в период кризиса.
Встреча даст возможность не только вспомнить произошедшее три года назад, но и поговорить о его последствиях, а также о том, как общество переходит от первоначальной реакции на трагедию к осмыслению случившегося и поиску долгосрочных решений.