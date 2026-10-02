Три года после трагедии 7 октября - в Риге почтут память погибших в Израиле

"Прошло три года со дня трагедии 7 октября. Но и сегодня помнить о ней должны не только те, кого она затронула лично. Помнить о жертвах массового насилия - ответственность всего общества, всех нас. Именно память об этих ужасающих событиях помогает нам осознавать, где проходит граница между добром и злом, между равнодушием и человечностью. Вспоминая трагедии прошлого, мы должны сохранять в себе человечность. Насилие не должно быть нормой жизни ни сейчас, ни в будущем. Поэтому всем нам так важно 7 октября прийти к памятнику Свободы, чтобы почтить память погибших, поддержать выживших и подтвердить, что человеческая жизнь, сострадание и неприятие насилия - наши важнейшие ценности", - подчеркнул вице-президент Еврейской общины Латвии Дмитрий Крупников.