Загадочная история в Финляндии: неизвестные проникают в квартиры членов парламента

Как сообщает финская медиакорпорация Yle, никаких признаков взлома дверей обнаружено не было. Кроме того, из жилищ ничего не исчезло. Однако некоторые детали указывали на то, что во время отсутствия хозяев внутри кто-то находился. В частности, депутаты обнаруживали открытые двери или оставленный включенным свет.