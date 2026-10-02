Загадочная история в Финляндии: неизвестные проникают в квартиры членов парламента
Более десяти депутатов парламента Финляндии сообщили о подозрительных проникновениях в их дома и квартиры, которые происходили, когда хозяев не было на месте.
Как сообщает финская медиакорпорация Yle, никаких признаков взлома дверей обнаружено не было. Кроме того, из жилищ ничего не исчезло. Однако некоторые детали указывали на то, что во время отсутствия хозяев внутри кто-то находился. В частности, депутаты обнаруживали открытые двери или оставленный включенным свет.
Спикер парламента Юсси Халла-Ахо не исключил, что неизвестные могли специально оставлять заметные следы своего присутствия. По его мнению, таким образом злоумышленники могли пытаться дать понять хозяевам, что в их жилище побывали посторонние, своего рода "предупреждение".
При этом Халла-Ахо подчеркнул, что пострадавшие депутаты не относятся к какой-либо одной политической партии. Их также не объединяют пол или этническое происхождение.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на пресс-конференции, что сообщения о проникновениях в дома парламентариев необходимо воспринимать максимально серьезно.
Журналисты спросили главу правительства, допускает ли он причастность к произошедшему иностранных сил. Орпо ответил, что такой вариант вполне возможен.
"Если кто-то пытается дестабилизировать Финляндию, наше ощущение безопасности или, например, нашу поддержку Украины, то он столкнется с противоположным эффектом: это усиливает наше единство", – заявил премьер-министр.
Орпо также обратил внимание на то, что примерно через полгода в Финляндии должны состояться парламентские выборы. По его словам, по мере приближения голосования возрастает опасность попыток иностранного вмешательства и влияния на общественное мнение.
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В качестве примера премьер привел случаи в других европейских странах, где спецслужбы фиксировали попытки вмешательства в избирательные процессы и связывали их с Россией.