Новые правила и крупнейший финал в истории - в Xiaomi Arēna победителя Supernova определят зрители

"В этом году заявки охватывают очень широкий музыкальный диапазон и подтверждают, что интерес к возможности представить Латвию на "Евровидении" очень высок. Возможность выступить на крупнейшей сцене мира перед аудиторией в сотни миллионов человек - уникальная привилегия и огромная ответственность. Конкуренция будет серьезной: среди подавших заявки есть как опытные и любимые зрителями артисты, так и новички с явными амбициями. Впереди ответственная работа по отбору, чтобы уже в конце ноября публика узнала имена финалистов", - отмечает руководитель редакции развлекательного и документального контента Латвийского телевидения Агнесе Штраусе-Кублиня.