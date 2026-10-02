Новые правила и крупнейший финал в истории - в Xiaomi Arēna победителя Supernova определят зрители
1 октября завершился прием песен на конкурс Латвийского общественного СМИ Supernova - организаторы получили 125 заявок. Участников, которые продолжат борьбу за право представить Латвию на "Евровидении", выберет жюри. А 6 февраля в Xiaomi Arēna пройдет самый масштабный финал Supernova за всю историю конкурса, где зрители решат, кто отправится представлять Латвию на "Евровидении" в болгарском Бургасе.
"В этом году заявки охватывают очень широкий музыкальный диапазон и подтверждают, что интерес к возможности представить Латвию на "Евровидении" очень высок. Возможность выступить на крупнейшей сцене мира перед аудиторией в сотни миллионов человек - уникальная привилегия и огромная ответственность. Конкуренция будет серьезной: среди подавших заявки есть как опытные и любимые зрителями артисты, так и новички с явными амбициями. Впереди ответственная работа по отбору, чтобы уже в конце ноября публика узнала имена финалистов", - отмечает руководитель редакции развлекательного и документального контента Латвийского телевидения Агнесе Штраусе-Кублиня.
Жюри оценит песни и потенциал артистов
Участников, которые поборются за право представить Латвию на "Евровидении", выберет жюри. Оно будет оценивать оригинальность песен, аранжировку, посыл и соответствие современным тенденциям музыкального рынка. Важную роль также сыграют вокальные способности исполнителей, их потенциал для конкуренции на международном рынке поп-музыки, предыдущие достижения в музыкальной индустрии и перспективы дальнейшего успеха.
Победителя суперфинала выберут только зрители
6 февраля в рамках одного прямого эфира состоятся большой финал и новый решающий этап конкурса - суперфинал. В него выйдут три участника, получившие самые высокие оценки по итогам голосования зрителей и международного жюри.
В суперфинале победителя определят исключительно зрители. При этом все голоса, полученные ранее, будут аннулированы, чтобы у каждого из трех участников были равные шансы завоевать право представить Латвию на "Евровидении".
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В мае Латвию представляла Atvara
В мае на 70-м конкурсе "Евровидение" в Вене Латвию представляла певица Atvara с песней Ēnā, занявшая 13-е место во втором полуфинале. В этом году конкурс вновь собрал миллионы зрителей по всему миру и достиг рекордных показателей в цифровой среде: за сезон официальный контент "Евровидения" в социальных сетях набрал в общей сложности более 2,75 миллиарда просмотров.