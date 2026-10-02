От писем с угрозами до вмешательства извне - полиция готова к рискам на выборах
Государственная полиция подготовилась к возможным провокациям на выборах в 15-й Сейм, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока оценивает ход голосования как спокойный. Накануне основного дня выборов службы рассказали о готовности к возможным сложностям - от технических неполадок до попыток вмешательства извне.
Полиция работает в усиленном режиме
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью программе Латвийского телевидения "Rīta panorāma" заверил, что служба серьезно подготовилась к различным возможным провокациям. По его словам, риски могут быть самыми разными - от необдуманных поступков отдельных людей до организованных попыток извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В числе возможных угроз он назвал рассылку электронных писем с угрозами.
Подготовка к работе во время выборов началась заблаговременно, чтобы полиция могла должным образом реагировать при разных сценариях развития событий. При этом Рукс подчеркнул, что пока нет явных признаков возможных угроз, а за первые четыре дня предварительного голосования существенных инцидентов зафиксировано не было.
Сейчас полиция работает в усиленном режиме. Такой порядок сохранится до завершения подсчета результатов выборов, при этом служба продолжит оценивать текущую ситуацию.
ЦИК не может гарантировать безошибочную работу техники
Председатель ЦИК Марис Звиедрис в пятницу в интервью TV3 оценил ход выборов как "на удивление гладкий", хотя, по его словам, небольшие "заминки в пределах нормы" все же случаются.
Отвечая на вопрос о технической и организационной готовности к выборам, Звиедрис оценил готовность задействованных структур без учета техники на девять баллов. Однако "техника есть техника", и гарантировать ее безошибочную работу, по его словам, невозможно. При этом глава ЦИК пообещал, что комиссия постарается сделать все, чтобы ни один голос избирателя не пропал, несмотря на возможные неполадки.
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Заранее проголосовали уже более 115 тысяч человек
Звиедрис рассчитывает на достаточно высокую явку: избирателям предоставлены широкие возможности проголосовать как в основной день выборов, так и заранее. К настоящему моменту на выборах в 15-й Сейм уже проголосовали 115 836 человек, или 7,44% избирателей, имеющих право голоса.
Четыре года назад, на выборах в 14-й Сейм, предварительное голосование проходило только в течение трех дней и на ограниченном числе участков. Тогда до основного дня выборов проголосовали около 63 300 человек, или 4,11% от общего числа избирателей. Общая явка на тех выборах составила 59,41%.
Сегодня, 2 октября, последний день предварительного голосования. Основной день выборов в 15-й Сейм пройдет завтра, 3 октября.