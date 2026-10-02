От писем с угрозами до вмешательства извне - полиция готова к рискам на выборах

Отвечая на вопрос о технической и организационной готовности к выборам, Звиедрис оценил готовность задействованных структур без учета техники на девять баллов. Однако "техника есть техника", и гарантировать ее безошибочную работу, по его словам, невозможно. При этом глава ЦИК пообещал, что комиссия постарается сделать все, чтобы ни один голос избирателя не пропал, несмотря на возможные неполадки.