Октябрь с летним настроением - в пятницу в Латвии потеплеет до +21 градуса

В пятницу утром в части Латвии будет облачно, местами опустится туман. В течение дня небо начнет постепенно проясняться с запада, и во многих районах выглянет солнце. Воздух прогреется до +17...+21 градуса, ветер будет слабым. Осадков не ожидается.