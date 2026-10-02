Пятница порадует солнцем и теплом.
В Латвии
Сегодня 07:03
Октябрь с летним настроением - в пятницу в Латвии потеплеет до +21 градуса
Октябрь продолжает радовать теплом - в пятницу воздух в Латвии прогреется до +21 градуса. Утренние облака и туман постепенно уступят место солнцу, а дождь не помешает планам на день.
В пятницу утром в части Латвии будет облачно, местами опустится туман. В течение дня небо начнет постепенно проясняться с запада, и во многих районах выглянет солнце. Воздух прогреется до +17...+21 градуса, ветер будет слабым. Осадков не ожидается.
В Риге облака также постепенно рассеются, день будет солнечным и сухим. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха составит около +20 градусов.