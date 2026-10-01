Между Торнякалнсом и Засулауксом поезд насмерть сбил 21-летнего парня

Местный житель, заметивший проблесковые маячки, рассказал программе "Degpunktā", что часто видит, как люди перебегают здесь через пути. "Здесь каждый день такое происходит. Нет, не каждый день сбивают. Здесь парни бегают через пути. Неудивительно, что так случилось", - сказал он, уточнив свои слова после вопроса журналиста.