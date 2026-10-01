Между Торнякалнсом и Засулауксом поезд насмерть сбил 21-летнего парня
В четверг под пассажирским поездом погиб 21-летний молодой человек. Из-за трагедии было нарушено движение поездов в сторону Юрмалы.
Несчастный случай произошел между станциями Торнякалнс и Засулаукс, неподалеку от путепровода на улице Алтонавас. На место прибыли экстренные службы. Чтобы погибшего можно было убрать с путей, поезд сначала необходимо было сдвинуть.
Местный житель, заметивший проблесковые маячки, рассказал программе "Degpunktā", что часто видит, как люди перебегают здесь через пути. "Здесь каждый день такое происходит. Нет, не каждый день сбивают. Здесь парни бегают через пути. Неудивительно, что так случилось", - сказал он, уточнив свои слова после вопроса журналиста.
Поезд, следовавший в Кемери, надолго остановился. Предполагалось, что состав продолжит движение после разрешения экстренных служб.
На место также прибыл судебный эксперт, которому предстоит помочь установить обстоятельства трагедии. Уже выяснено, что незадолго до столкновения молодой человек находился на путях вне пешеходного перехода и не реагировал на происходящее вокруг.
"Как только машинист заметил человека на путях, он сразу применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако избежать столкновения не удалось. На место незамедлительно вызвали Службу неотложной медицинской помощи и Государственную полицию, которые провели все необходимые мероприятия", - сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула.
Почему молодой человек оказался на заросшем сорняками участке путей, пока неизвестно. Представитель Vivi напоминает: неосторожное поведение вблизи железной дороги крайне опасно, поскольку мгновенно остановить поезд невозможно.