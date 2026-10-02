Министерства строят планы на 27 млрд евро от ЕС, а им выделят лишь 9,3 млрд - предстоит трудный "дележ"

В среду Министерство финансов проинформировало неправительственные организации об уже имеющихся предложениях. Средства ЕС планируются не на каждый год отдельно, а на несколько лет. Предыдущий период планирования был с 2014 по 2020 год, текущий - с 2021 по 2027 год. И уже начинается подготовка к следующему - с 2028 по 2034 год. Более того, на этот раз меняются не только годы, но и сама система планирования средств. До сих пор было несколько отдельных фондов и программ для разных целей, например, для сплочения, сельского хозяйства, внутренних дел и других сфер. Теперь предложение Европейской комиссии предусматривает, что в следующий период они будут объединены в один государственный и региональный план партнерства.