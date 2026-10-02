Министерства строят планы на 27 млрд евро от ЕС, а им выделят лишь 9,3 млрд - предстоит трудный "дележ"
Фото: Shutterstock
Латвии предстоит решить, на что потратить 9,3 млрд евро от ЕС.
В Латвии

Министерства строят планы на 27 млрд евро от ЕС, а им выделят лишь 9,3 млрд - предстоит трудный "дележ"

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвия рассчитывает получить 9,3 млрд евро средств ЕС на ближайшие семь лет, но наши министерства уже представили проектов на 27,1 млрд. Очевидно, что на все денег не хватит - и властям предстоит решить, какие направления получат приоритет.

Дороги, железные дороги, предпринимательство, энергетика, региональное развитие - в ближайшие годы за средства Европейского союза (ЕС) будут конкурировать самые разные сферы. Хотя новый период финансирования начнется только в 2028 году, Латвии уже сейчас необходимо решить, чему отдать приоритет.

В среду Министерство финансов проинформировало неправительственные организации об уже имеющихся предложениях. Средства ЕС планируются не на каждый год отдельно, а на несколько лет. Предыдущий период планирования был с 2014 по 2020 год, текущий - с 2021 по 2027 год. И уже начинается подготовка к следующему - с 2028 по 2034 год. Более того, на этот раз меняются не только годы, но и сама система планирования средств. До сих пор было несколько отдельных фондов и программ для разных целей, например, для сплочения, сельского хозяйства, внутренних дел и других сфер. Теперь предложение Европейской комиссии предусматривает, что в следующий период они будут объединены в один государственный и региональный план партнерства.

То есть Латвии придется рассматривать эти деньги как единый инвестиционный план и самостоятельно решать, чему отдать приоритет. Это не означает, что она сможет действовать совершенно свободно со всеми средствами. Конкретное использование части финансирования будет определено уже на уровне ЕС.

В настоящее время для Латвии на следующие семь лет выделено 9,3 миллиарда евро. Из них, например, 2,67 миллиарда евро предназначены для прямых выплат в сельском хозяйстве и рыболовстве, около 700 миллионов - на внутренние дела и еще 400 миллионов - для Социального климатического фонда. В свою очередь, около 5,6 миллиарда евро - это часть средств, которую необходимо будет согласовать между различными приоритетами, и вот здесь начинается выбор.

Министерства представили инвестиционные предложения на 27,1 миллиарда евро. Это почти в три раза больше, чем весь выделенный Латвии в настоящее время бюджет в 9,3 миллиарда евро. Таким образом, уже ясно - финансирования на все будет недостаточно, и придется делать выбор. Министерство сообщения запросило наибольшую сумму - около 5,6 миллиарда евро. За ним следуют Министерство земледелия примерно с 5 миллиардами, Министерство умного управления и регионального развития - с 3,9 миллиардами, Министерство экономики - с 2,7 миллиардами, и Министерство климата и энергетики - с чуть более чем 2 миллиардами евро.

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