Министерства строят планы на 27 млрд евро от ЕС, а им выделят лишь 9,3 млрд - предстоит трудный "дележ"
Латвия рассчитывает получить 9,3 млрд евро средств ЕС на ближайшие семь лет, но наши министерства уже представили проектов на 27,1 млрд. Очевидно, что на все денег не хватит - и властям предстоит решить, какие направления получат приоритет.
Дороги, железные дороги, предпринимательство, энергетика, региональное развитие - в ближайшие годы за средства Европейского союза (ЕС) будут конкурировать самые разные сферы. Хотя новый период финансирования начнется только в 2028 году, Латвии уже сейчас необходимо решить, чему отдать приоритет.
В среду Министерство финансов проинформировало неправительственные организации об уже имеющихся предложениях. Средства ЕС планируются не на каждый год отдельно, а на несколько лет. Предыдущий период планирования был с 2014 по 2020 год, текущий - с 2021 по 2027 год. И уже начинается подготовка к следующему - с 2028 по 2034 год. Более того, на этот раз меняются не только годы, но и сама система планирования средств. До сих пор было несколько отдельных фондов и программ для разных целей, например, для сплочения, сельского хозяйства, внутренних дел и других сфер. Теперь предложение Европейской комиссии предусматривает, что в следующий период они будут объединены в один государственный и региональный план партнерства.
То есть Латвии придется рассматривать эти деньги как единый инвестиционный план и самостоятельно решать, чему отдать приоритет. Это не означает, что она сможет действовать совершенно свободно со всеми средствами. Конкретное использование части финансирования будет определено уже на уровне ЕС.
В настоящее время для Латвии на следующие семь лет выделено 9,3 миллиарда евро. Из них, например, 2,67 миллиарда евро предназначены для прямых выплат в сельском хозяйстве и рыболовстве, около 700 миллионов - на внутренние дела и еще 400 миллионов - для Социального климатического фонда. В свою очередь, около 5,6 миллиарда евро - это часть средств, которую необходимо будет согласовать между различными приоритетами, и вот здесь начинается выбор.
Министерства представили инвестиционные предложения на 27,1 миллиарда евро. Это почти в три раза больше, чем весь выделенный Латвии в настоящее время бюджет в 9,3 миллиарда евро. Таким образом, уже ясно - финансирования на все будет недостаточно, и придется делать выбор. Министерство сообщения запросило наибольшую сумму - около 5,6 миллиарда евро. За ним следуют Министерство земледелия примерно с 5 миллиардами, Министерство умного управления и регионального развития - с 3,9 миллиардами, Министерство экономики - с 2,7 миллиардами, и Министерство климата и энергетики - с чуть более чем 2 миллиардами евро.