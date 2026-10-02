Для тех, кто не дружит с географией: сувенир спутал страны Балтии и вызвал волну шуток
"Я люблю Латвию" - гласит надпись на сувенире, однако его форма и цвета заставила пользователей усомниться в знании географии. Необычный освежитель воздуха стал поводом для шуток в соцсетях.
Курьезный товар обнаружила пользовательница соцсетей: освежитель воздуха с надписью "I Love Latvia" выполнен в форме, которая больше напоминает контур Литвы, при этом раскрашен в цвета эстонского флага. Фотография товара появилась на Vinted, где освежитель предлагают за 4,99 евро.
Необычное сочетание быстро привлекло внимание пользователей. В комментариях покупатели принялись шутить над географической путаницей и пытаться объяснить, каким образом на латвийском сувенире оказался силуэт соседней страны.
"Это предназначено для эстонцев, которые любят Латвию и которым очень нравится силуэт Литвы", - пошутил один из пользователей.
Другой предположил, что перед нами настоящий "3 в 1": "Экономично изображены страны Балтии".
Нашлись и более философские объяснения происходящему. "Это наши голубые латвийские небеса, потрясающая черная земля и белые, позитивные мысли!" - написал комментатор.
Некоторые пользователи решили, что ошибка может быть намеренной. "Сделано с целью. Чтобы мы всегда хранили в сердцах желание путешествовать по всем странам Балтии и изучать, где что находится", - говорится в одном из комментариев.
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Не обошлось и без шуток про соседей. "Живет в Литве, под чужим флагом и любит Латвию. Все в порядке", - говорится в одном комментарии. Другой пользователь сформулировал еще короче: "Когда ты в Эстонии, но сердцем - в Латвии".
При этом один из комментаторов предположил, что подобные ошибки в дизайне встречаются достаточно часто, когда продукцию создают в одной стране, утверждают в другой, а на месте никто ее не проверяет. По его словам, перед производством он всегда просит показать текст местному жителю, чтобы избежать подобных курьезов.