Для тех, кто не дружит с географией: сувенир спутал страны Балтии и вызвал волну шуток

При этом один из комментаторов предположил, что подобные ошибки в дизайне встречаются достаточно часто, когда продукцию создают в одной стране, утверждают в другой, а на месте никто ее не проверяет. По его словам, перед производством он всегда просит показать текст местному жителю, чтобы избежать подобных курьезов.