Депутат "Прогрессивных" сложил мандат Рижской думы, говоря о выгорании, однако теперь его обвиняют в криминале
В середине сентября депутат Рижской думы Мартиньш Энгелис досрочно сложил мандат, сославшись на выгорание. Однако теперь появилась другая информация - партия "Прогрессивные", членом которой был Энгелис, обратилась в полицию по поводу возможных сексуальных отношений экс-депутата с несовершеннолетней девушкой.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что депутат Рижской думы Мартиньш Энгелис досрочно сложил мандат, сославшись на усталость и личные причины. Однако теперь вырисовывается совсем другая картина. Как сообщили "Прогрессивные", тогда партия получила тревожный сигнал о возможном неприемлемом поведении депутата, поэтому потребовала от Энгелиса сложить депутатский мандат.
После его ухода из Рижской думы и выхода из партии "Прогрессивные" получили анонимное электронное письмо, в котором содержались утверждения о возможном нарушении бывшим депутатом Уголовного закона, в связи с чем партия обратилась в полицию. В свою очередь, сотрудничающая с "Прогрессивными" молодежная организация "Протест" распространила в социальных сетях заявление, в котором говорится, что использование властных полномочий для вовлечения молодежи в сексуальные отношения несовместимо с ценностями партии.
Организация намерена обратиться во все подразделения "Прогрессивных", чтобы выяснить, какой информацией располагала партия и не имело ли место сокрытие правонарушения.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что не могут разглашать информацию о заявлениях на конкретных лиц. В то же время в полиции подчеркнули, что при получении заявлений о возможных преступных деяниях, особенно в отношении несовершеннолетних, проводится тщательное расследование.
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Газета Diena сообщила, что у Энгелиса, возможно, была интимная связь с несовершеннолетней сиротой, которая обратилась в Рижский сиротский суд. Комментируя эти подозрения, Энгелис сообщил в социальной сети, что "не было домогательств против чьей-либо воли или согласия". Он пояснил, что поддерживать общение согласилась сама девушка, даже тогда, когда лишь позже выяснилось, что совершеннолетней она станет только осенью.
"Была и упомянутая газетой Diena встреча 19 июня, но мы оба договорились о ней в переписке", - указал Энгелис, пояснив, что переписка продолжалась и позже, но закончилась 30 июня, когда девушка резко прекратила разговор.
Как подчеркнул Энгелис, позже он написал девушке еще одно, последнее сообщение и в дальнейшем с ней больше не встречался и не общался. "Я осознаю, что действовал непрофессионально и неэтично. Мне следовало вовремя разобраться в ситуации и прекратить ее. Я готов принять упреки и осуждение", - заявил Энгелис. Он указал, что при необходимости свяжется с Госполицией, чтобы разъяснить обстоятельства и дать показания.
Как сообщалось, Рижская дума 10 сентября утвердила досрочное прекращение депутатских полномочий Энгелиса. Он работал в комитете городского развития и комитете по жилищным вопросам и окружающей среде, а также возглавлял консультативную комиссию по делам молодежи.