Депутат "Прогрессивных" сложил мандат Рижской думы, говоря о выгорании, однако теперь его обвиняют в криминале

Как подчеркнул Энгелис, позже он написал девушке еще одно, последнее сообщение и в дальнейшем с ней больше не встречался и не общался. "Я осознаю, что действовал непрофессионально и неэтично. Мне следовало вовремя разобраться в ситуации и прекратить ее. Я готов принять упреки и осуждение", - заявил Энгелис. Он указал, что при необходимости свяжется с Госполицией, чтобы разъяснить обстоятельства и дать показания.