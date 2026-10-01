Латвию не пригласили на встречу о будущем НАТО - как это прокомментировал премьер
Латвию и другие страны Балтии не пригласили на встречу в Польше, где планируют обсуждать будущее НАТО. Премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил, как в этой ситуации проходят переговоры с США и на чем настаивает Рига.
Андрис Кулбергс пояснил, что США остаются союзником Латвии. По его словам, обсуждения того, как Европа может взять на себя больше ответственности за обычные, неядерные вооруженные силы и средства НАТО, проходят в нескольких форматах.
"Тот, о котором стало известно публично, - лишь один из них. Со странами Балтии США обсуждают эти вопросы и в других форматах", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что позиция Латвии остается прежней: НАТО - единый альянс, поэтому все союзники, как и прежде, должны быть в курсе результатов переговоров.
Ранее сообщалось, что страны Балтии не пригласили на встречу, посвященную будущему НАТО. В четверг Politico написало, что Пентагон не пригласил на запланированную в Польше встречу также Великобританию и Францию.
По словам шести дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия, встреча фактически станет рабочей группой по обсуждению будущего НАТО. Ее организует заместитель министра обороны США Элбридж Колби.