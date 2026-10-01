"Нас обвели вокруг пальца" - Кулбергс резко высказался о договоре Rail Baltica
Правительство в четверг установило предельную стоимость одного километра железной дороги Rail Baltica - 20 миллионов евро. Об этом после внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.
По его словам, такой предел определили на основе исследования независимых консультантов. В сумму входят укладка путей, электрификация и сигнализация - все необходимое, чтобы по основной трассе могли ходить поезда. При этом крупные сооружения в эти расчеты не включены.
"Это стоимость основной трассы, поезда в нее не входят", - подчеркнул Кулбергс.
По его словам, до сих пор стоимость километра составляла от 28 до 32 миллионов евро.
Премьер считает, что ограничить стоимость километра следовало еще в 2015 году. Поскольку этого не сделали, у проекта не было четких финансовых рамок. Технические требования разрешали менять, что, по словам Кулбергса, и привело к значительному удорожанию.
Не больше четырех региональных станций
Кулбергс отметил, что ситуация с авиакомпанией airBaltic уже требует огромных денег и сложных решений, но с Rail Baltica дела обстоят "еще хуже". По его словам, при действующих условиях договора затраты на выполнение обязательств, взятых при получении финансирования из европейского фонда Connecting Europe Facility (CEF), выросли на 450 миллионов евро.
До декабря Министерство сообщения должно с помощью консультанта разработать минимальный вариант реализации проекта. Тогда станет известна и реальная стоимость первого этапа. "Нужно понять, как с минимальными ресурсами получить работающую железную дорогу", - пояснил премьер.
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Правительство также утвердило объем работ первого этапа. Он предусматривает строительство насыпи под один железнодорожный путь с возможностью в будущем проложить второй. Региональных станций должно быть не больше четырех.
"Нас просто обвели вокруг пальца"
Кулбергс назвал крайне невыгодным договор о строительстве основной трассы, который Латвия заключила в декабре 2023 года с объединением E.R.B. Rail JV. По его словам, даже когда строительство не ведется, приходится платить компенсации за простой, а расходы продолжают расти. Премьер подчеркнул, что кто-то должен ответить за заключение этого договора.
Главную проблему он видит в том, что к подготовке договора не привлекли профессионалов, которые отстаивали бы интересы государства. "Нас просто обвели вокруг пальца", - заявил Андрис Кулбергс.
Для сравнения он привел Эстонию и Литву, которые заключали договоры на отдельные участки основной трассы и давали возможность участвовать местным строителям. По его словам, благодаря конкуренции на конкурсах соседние страны получали более низкие цены.
Решить проблему будет непросто, сейчас идут переговоры, сообщил премьер. Он считает, что государству необходимо нанять специалистов, которые будут защищать его интересы и помогут выбрать лучший выход из ситуации.
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Латвия оспаривает обоснованность расходов
Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что при заключении договора деньги запрашивали в тот момент, когда еще не было понятно, сколько их потребуется. По его словам, нет достаточных оснований для того, чтобы Латвия оплачивала все предусмотренные договором обязательства: ряд расходов государство считает несоразмерными и не соответствующими реальной ситуации. Необходимо также разобраться, откуда взялись эти суммы.
Министр сообщил, что будут искать специалистов и консультантов, которые определят минимально необходимый объем технических работ. "Исходя из установленной цели - 20 миллионов евро за километр, можно будет достаточно точно определить стоимость и сроки реализации", - сказал Козловскис.
Он подчеркнул, что независимо от дальнейших решений обоснованность обязательств по договору 2023 года требует проверки. "Нужно оценить, как они возникли: была ли это исключительно гражданско-правовая сделка или же чьи-то сознательные действия привели нас к таким расходам", - пояснил министр.
Кулбергс также сообщил, что страны Балтии выработали общую позицию: совместно найти минимальное техническое решение, которое позволит запустить железную дорогу и "сократить ее стоимость на миллиарды".
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Договор на 3,7 миллиарда евро
Как ранее сообщало агентство LETA, в декабре 2023 года компания Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) и объединение E.R.B. Rail JV заключили договор о строительстве основной трассы Rail Baltica на 3,7 миллиарда евро. В объединение входят французская Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher.
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Договор охватывает строительство Rail Baltica за пределами Риги. Подрядчик должен построить инфраструктуру основной железнодорожной линии протяженностью около 200 километров. Работы включают подготовку территории, строительство основания путей, насыпей, железнодорожных мостов, дорог, подземных переходов и путепроводов, перенос инженерных коммуникаций, укладку рельсов и балласта.
Первый этап планируют завершить к 2034 году
Страны Балтии договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года. Как ранее рассказал Кулбергс, подготовлен итоговый документ для Европейской комиссии, в котором закреплена договоренность трех стран о продолжении проекта. В нем изложены общий подход к дальнейшей реализации первого этапа и согласованная позиция о том, когда и как проект должен быть осуществлен.
"В Брюсселе страны Балтии будут настаивать на том, что в следующем периоде финансирования Европа обязательно должна выделить трем странам 10 миллиардов евро. Без этого реализовать проект в нынешней ситуации вообще не получится", - заявил Кулбергс.
Он подчеркнул, что без финансирования Европейского союза проект не осуществить. Оплатить его из национальных бюджетов невозможно, поскольку страны Балтии направляют значительные средства на укрепление внешней границы ЕС.
В Латвии первый этап по-прежнему предусматривает строительство основной трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией. Также планируется завершить работы в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.
Насколько выросла стоимость проекта
Стоимость первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, в том числе в Латвии - 5,5 миллиарда. С учетом индексации латвийская часть может подорожать до шести миллиардов евро.
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Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может составить 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в предыдущем анализе, подготовленном в 2017 году, весь проект оценивали в 5,8 миллиарда евро.
Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейской колеи от Таллина до литовско-польской границы. Через нее страны Балтии смогут соединиться по железной дороге с другими европейскими государствами. В Балтии планируют проложить новую линию протяженностью 870 километров с шириной колеи 1435 миллиметров. Максимальная скорость поездов составит 240 километров в час.