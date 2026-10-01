"Нас обвели вокруг пальца" - Кулбергс резко высказался о договоре Rail Baltica

Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что при заключении договора деньги запрашивали в тот момент, когда еще не было понятно, сколько их потребуется. По его словам, нет достаточных оснований для того, чтобы Латвия оплачивала все предусмотренные договором обязательства: ряд расходов государство считает несоразмерными и не соответствующими реальной ситуации. Необходимо также разобраться, откуда взялись эти суммы.