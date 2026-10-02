Расширяется помощь бездомным: рижские ночлежки переходят на зимний режим работы
С 1 октября в Риге расширяются меры помощи для людей без жилья. Ночлежки будут работать с 18:00 до 8:00, а число мест в них увеличено. Также организовано питание в столовых.
В Рижском приюте предусмотрено 260 мест: 90 в отделении для женщин и 170 в отделении для мужчин. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они патрулируют город, консультируют людей и при необходимости доставляют их в приюты или ночлежки.
Совместно с организациями, работающими по договорам с самоуправлением, Рига предоставляет еще 678 мест в приютах и ночлежках. Также действует программа "Сначала жилье", в рамках которой людям, оставшимся без жилья, предоставляют 25 квартир.
Чтобы люди могли получить горячую еду, самоуправление софинансирует приготовление до 650 порций в день в четырех столовых и десяти пунктах питания.
В холодный сезон особое внимание будут уделять местам, где могут находиться люди без крыши над головой. Проверять будут лестничные клетки жилых домов, пространство под мостами, садовые участки и другие места на территории Риги. При необходимости людей доставят в приюты или ночлежки. Если вы заметили людей, которые живут в непригодных для проживания местах, сообщите об этом в полицию по номеру 110.
С 1 октября по 30 апреля ночлежки будут работать круглосуточно, если, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 8:00 температура воздуха на улице ниже –10 градусов или если она ниже 0 градусов, а скорость ветра превышает 10 м/с.
В первом полугодии этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Дневной центр посетили на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года, а услугами мужского отделения воспользовались на 22% больше.
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Наибольшая нагрузка на приюты и ночлежки в этом году была в феврале: услугами тогда воспользовались 607 человек.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге изучили ситуацию с бездомными и пришли к неприятным выводам.