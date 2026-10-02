Расширяется помощь бездомным: рижские ночлежки переходят на зимний режим работы

В холодный сезон особое внимание будут уделять местам, где могут находиться люди без крыши над головой. Проверять будут лестничные клетки жилых домов, пространство под мостами, садовые участки и другие места на территории Риги. При необходимости людей доставят в приюты или ночлежки. Если вы заметили людей, которые живут в непригодных для проживания местах, сообщите об этом в полицию по номеру 110.