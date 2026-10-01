Член мотоклуба Vēja Brāļu Ordenis скончался после субботней аварии в Елгаве

Во время заезда по городу мужчина 1954 года рождения на мотоцикле Harley Davidson столкнулся с двумя мотоциклами Госполиции, которые были размещены посреди дороги, чтобы разделить поток участников. После этого водитель Harley Davidson столкнулся с мотоциклом другого участника парада, который ехал в противоположном направлении.