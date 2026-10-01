В субботу во время мотопарада в Елгаве в общей сложности пострадали четыре человека.
Аварии и происшествия
Сегодня 16:58
Член мотоклуба Vēja Brāļu Ordenis скончался после субботней аварии в Елгаве
На этой неделе в больнице скончался один из мотоциклистов, пострадавших в результате аварии на мотопараде, который состоялся в Елгаве в минувшие выходные, подтвердили в Государственной полиции.
О смерти члена клуба в социальных сетях сообщил мотоклуб "Vēja brāļu ordenis". Госполиция сообщила, что мужчина скончался во вторник.
Как сообщалось, в субботу во время мотопарада в Елгаве в общей сложности пострадали четыре человека.
Во время заезда по городу мужчина 1954 года рождения на мотоцикле Harley Davidson столкнулся с двумя мотоциклами Госполиции, которые были размещены посреди дороги, чтобы разделить поток участников. После этого водитель Harley Davidson столкнулся с мотоциклом другого участника парада, который ехал в противоположном направлении.
По факту произошедшего начат уголовный процесс.