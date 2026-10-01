12-летняя девочка забеременела: дело о сексуальном преступлении передали в прокуратуру
12-летняя девочка обратилась к врачам и узнала о беременности, после чего полиция начала расследование. Теперь дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетней, в котором подозреваются мужчина и женщина, передано в прокуратуру.
Сотрудники Управления криминальной полиции Видземского региона завершили расследование уголовного дела о сексуальном преступлении против несовершеннолетней и передали его в прокуратуру Видземского района для начала уголовного преследования. В ходе расследования установлено, что совершеннолетний мужчина вступил в половые отношения с 12-летней девочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. В результате девочка забеременела.
В рамках уголовного процесса подозреваемыми признаны мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Оба в настоящее время находятся под арестом.
Информация о случившемся поступила в полицию 11 февраля 2026 года. В медицинское учреждение обратилась девочка 2013 года рождения, у которой была диагностирована беременность. После этого в Управлении криминальной полиции Видземского региона было начато уголовное производство.
14 февраля полиция задержала мужчину 2003 года рождения. Суд применил к нему меру пресечения в виде ареста. Позднее в ходе расследования были выявлены обстоятельства, дающие основания оценивать возможную ответственность еще одного человека за несообщение о преступлении против малолетней. 20 февраля полиция задержала женщину 1994 года рождения, которая стала подозреваемой по этому эпизоду.
Уголовное дело квалифицировано по части третьей статьи 159 Уголовного закона - за изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, либо изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста, а также по статье 315 - за несообщение о преступлении. Расследование было завершено, и 21 сентября 2026 года материалы передали в прокуратуру Видземского района для начала уголовного преследования.
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Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.