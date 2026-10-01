12-летняя девочка забеременела: дело о сексуальном преступлении передали в прокуратуру

14 февраля полиция задержала мужчину 2003 года рождения. Суд применил к нему меру пресечения в виде ареста. Позднее в ходе расследования были выявлены обстоятельства, дающие основания оценивать возможную ответственность еще одного человека за несообщение о преступлении против малолетней. 20 февраля полиция задержала женщину 1994 года рождения, которая стала подозреваемой по этому эпизоду.