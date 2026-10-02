В Латвии реализовали важный проект, который поможет возвращать жителей в регионы

"Сегодня высокоскоростной интернет – такая же важная инфраструктура, как дороги или электроснабжение. Его доступность имеет большое значение для развития регионов и получения качественных услуг. Кроме того, интернет расширяет возможности удаленной работы и учебы, что помогает привлекать жителей в регионы Латвии и стимулировать их возвращение", – подчеркнул директор департамента связи Министерства сообщения Юрий Садовский.