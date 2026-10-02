В Латвии реализовали важный проект, который поможет возвращать жителей в регионы
В рамках реформы Министерства сообщения по всей Латвии создано 7508 точек доступа к оптоволоконному интернету. Работы профинансированы из Фонда восстановления. Благодаря этому у домохозяйств, предприятий и общественных зданий стало больше возможностей подключиться к быстрому и надежному интернету.
Реформа завершена. На развитие современной электронной коммуникационной инфраструктуры в регионах Латвии из Фонда восстановления выделили 15,02 млн евро. Цель проекта – расширить равный доступ к высокоскоростному интернету независимо от места жительства и сократить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями.
В пяти регионах – Видземе, Земгале, Латгале, Рижском регионе и Курземе – построили оптоволоконную инфраструктуру. Она позволит домохозяйствам, предприятиям и общественным зданиям получать услуги электронной связи очень высокой пропускной способности. Это важное условие для развития удаленной работы, цифровых услуг, электронной коммерции, образования, здравоохранения и других современных решений в регионах Латвии.
"Сегодня высокоскоростной интернет – такая же важная инфраструктура, как дороги или электроснабжение. Его доступность имеет большое значение для развития регионов и получения качественных услуг. Кроме того, интернет расширяет возможности удаленной работы и учебы, что помогает привлекать жителей в регионы Латвии и стимулировать их возвращение", – подчеркнул директор департамента связи Министерства сообщения Юрий Садовский.
Построенная цифровая инфраструктура дает конечным пользователям возможность подключить интернет со скоростью загрузки не менее 300 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки. Такая скорость позволяет одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами, проводить качественные видеоконференции, работать и учиться удаленно, а также применять в бизнесе решения, требующие передачи больших объемов данных.
Из общего числа точек доступа в Видземе и Земгале создано по 1269, в Латгале – 1257, в Рижском регионе – 1321, а в Курземе – 2392 точки доступа. Около 98% из них предназначены для домохозяйств, остальные 2% – для предприятий и общественных зданий.
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